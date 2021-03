Ospa: objawy i leczenie ospy wietrznej. Czy krosty zostawiają ślady?

Ospa to wirusowa choroba wieku dziecięcego, która cechuje się wysoką zakaźnością. W Polsce co roku odnotowuje się ponad 140 tysięcy przypadków zachorowań. Choroba najczęściej dotyka dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do 9. roku życia, ale zachorować można również później. Im starszy pacjent, tym ciężej może znieść ospę.

Przyczyny ospy

Ospa to choroba, którą wywołuje wirus Varicella Zoster Virus. Jest bardzo zakaźna, przenosi się drogą kropelkową przez kichanie, kaszel i kontakt z zarażonymi przedmiotami (np. zabawkami). Bywa nazywana również wiatrówką, ponieważ wiatr może przenosić wirus ospy nawet na dość duże odległości.

Przechorowanie ospy zapewnia trwałą odporność do końca życia. Wirus jednak pozostaje w organizmie i w szczególnych wypadkach może się zaktywizować. Pacjent choruje wtedy na półpasiec. Objawia się on osłabieniem organizmu, gorączką, dotkliwym bólem po jednej części ciała (np. w okolicy klatki piersiowej), wreszcie charakterystyczną wysypką.

Niemowlęta karmione piersią otrzymują od mam przeciwciała ospy. W ten sposób są chronione i rzadko zapadają na tę chorobę.

Czytaj też:

Świnka – choroba wieku dziecięcego. Objawy i leczenie świnki u dzieci

Objawy ospy

Okres wylęgania choroby jest bardzo długi i może trwać nawet do 21 dni. Dziecko nie ma wtedy żadnych objawów, ale jeszcze nie zaraża. Następnie jednocześnie pojawiają się wysoka gorączka, nudności, poczucie osłabienia, brak apetytu i wysypka.

Krosty są bardzo charakterystyczne: początkowo jasnoróżowe, później szybko przekształcają się w czerwone wykwity wypełnione płynem. Po kilku dniach zaczynają pękach, pozostawiając po sobie strupki. Gdy nie są rozdrapywane, szybko goją się i nie pozostawiają na skórze żadnych śladów.

Czytaj też:

Wysypka u dziecka: przyczyny, leczenie pokrzywki u dziecka

Dlaczego nie wolno rozdrapywać krost?

Wysypka przy ospie ma bardzo uciążliwy charakter, ponieważ swędzi. Czasem uczucie świądu jest tak duże, że dzieci drapią się również przez sen. Rozdrapywanie krost może nadkazić bakteryjnie strupki, co spowoduje powstanie blizn. Są one trwałe i zostają na skórze już na całe życie.

Leczenie ospy

Ospa jest chorobą wirusową, dlatego leczenie ma charakter objawowy. Dzieciom gorączkującym podaje się leki obniżające temperaturę ciała (parcetamol lub ibuprofen). Zaleca się również smarowanie skóry preparatami łagodzącymi świąd i kąpiele w wodzie z dodatkiem z nadmanganianem potasu. Odradza się stosowanie zasypek, pudru i talku na krosty, ponieważ wysuszają one skórę i utrudniają leczenie. Czasem, gdy objawy choroby są uciążliwe, pediatrzy mogą zapisać dzieciom środki uspokajające, by nie drapały krost.

Powikłania ospy

U osób z niską odpornością, wcześniaków, niemowląt i dzieci po 13. roku życia ospa może doprowadzić do groźnych powikłań. Ryzyko nie jest wysokie i wynosi 8 przypadków na 100 tysięcy zachorowań. Warto się jednak przed nim uchronić i zgłosić na szczepienie profilaktyczne przeciwko ospie.

Do powikłań najczęściej zalicza się:

zapalenie mózgu

zapalenie opon mózgowych

zapalenie płuc



ropowicę

zapalenie tkanki łącznej

liszaje

różę

sepsę

paciorkowcowy zespół wstrząsu toksycznego

Rzadko występuje zapalenie wątroby, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie stawów.

Szczepienie przeciwko ospie

Szczepienia przeciwko ospie nie są obowiązkowe. Zaleca się jednak wykonanie ich wszystkim rodzicom, które oddają dzieci do żłobka i przedszkola.

Szczepienie podaje się w dwóch dawkach. Jeśli dziecko ukończyło 13. miesiąc życia odstęp między szczepionkami wynosi 6 tygodni.

Ospa wrodzona

Wrodzona ospa wietrzna pojawia się u dzieci, których mamy zachorowały na ospę w czasie ciąży. Objawia się wadami wrodzonymi – zaćmą, zniekształceniem kończyn, małogłowiem, wodogłowiem, problemami z funkcjonowaniem ośrodkowego układu nerwowego.

Ospa wrodzona zdarza się bardzo rzadko. Ryzyko uszkodzenia płodu wynosi od 1 do 3 procent. Najwyższe (około 10 procent) dotyczy kobiet, które przechorują ospę w 1 trymestrze ciąży.