Nie tylko cukier. Rodzicu, uważaj także na inne substancje słodzące

Rodzice szukający alternatyw dla cukru powinni zachować ostrożność przy wyborze żywności niskosłodzonej. Być może jest tam mniej cukru, ale są to wątpliwe alternatywy. American Academy of Pediatrics (AAP) opublikowała raport, który wzywa do dalszych badań nad słodzikami i ich wpływem na dzieci, szczególnie jeśli chodzi o ryzyko cukrzycy typu 2 i otyłości.

AAP nalega również, aby wymieniano ilość substancji słodzących na etykietach produktów, aby było wiadomo dokładnie, co się je. Obecnie producenci żywności muszą jedynie wymieniać nazwy substancji słodzących na liście składników. „Biorąc pod uwagę, ile dzieci regularnie spożywa te produkty – które stały się wszechobecne – powinniśmy lepiej zrozumieć, w jaki sposób wpływają one na zdrowie dzieci w długoterminowej perspektywie” – powiedziała dr Carissa Baker-Smith, główna autor i kardiolog dziecięcy.

Co to są nieodżywcze substancje słodzące?

Według raportu AAP co najmniej 1 na 4 dzieci spożywa nieodżywcze lub sztuczne słodziki, a nawet około 80 procent dzieci spożywa je codziennie. Istnieje osiem nieodżywczych substancji słodzących zatwierdzonych przez Food and Drug Administration (FDA). (Pierwsze sześć zostało zatwierdzonych jako dodatki do żywności; dwa ostatnie miały inne oznaczenia).

Sacharyna: Często dodaje się ją do jogurtu i galaretki o niskiej zawartości cukru. Należy jej unikać, ponieważ brakuje badań dotyczących bezpieczeństwa tego słodzika. W niektórych przypadkach, takich jak aspartam, sukraloza i sacharyna, przeprowadzono badania łączące je z rakiem i innymi problemami zdrowotnymi.

Aspartam: jest w napojach dietetycznych i nie tylko.

Acesulfam K: znajdziesz go w niektórych pakowanych owocach, które mówią, że nie mają cukru, a także w niektórych napojach dietetycznych.

Sukraloza: Często znajduje się w napojach dietetycznych, chude kieszenie i Splenda. Było to w największej ilości badanych produktów.

Neotam: Można go znaleźć w gumie do żucia i koktajlach proteinowych

Adwantam: Pochodzi z aspartamu, często jest w napojach i proszkach do napojów, a także produktach do gotowania i pieczenia.

Stewia: Została zatwierdzona przez FDA jako „ogólnie uznana za bezpieczną".

Owoc mnicha: FDA również ogólnie uznaje je za bezpieczne, ale należy zachować ostrożność ze względu na brak testów.

Co podawać dzieciom?

Niektórzy dietetycy zalecają trenowanie podniebienia dziecka, aby preferowało mniej słodkie produkty. Badania pokazują, że kontakt z mniej słodką żywnością może pomóc dzieciom zmienić preferencje. Kiedy dzieci chcą czegoś słodkiego, spróbuj niesłodzonego owocu, rozcieńczonego soku owocowego (zgodnie z zaleceniami na dzień w zależności od wieku) lub wody z owocami. Dzieci nie powinny jeść więcej niż sześć łyżeczek cukru dziennie.

Czytaj etykiety i częściej szukaj „czystej”, niesłodzonej żywności. Kup jogurt naturalny i dodaj owoce. Pomiń słodzony i sztucznie słodzony napój i stwórz własne wody z owocami. Używaj musu jabłkowego i bananów, aby osłodzić babeczki i ciasteczka. Przyzwyczaj dzieci do smaków prawdziwej, niesłodzonej żywności, takiej jak owoce.

Spróbuj wybrać produkty minimalnie przetworzone. Poszukaj zdrowych źródeł białka, takich jak fasola i soczewica, produkty pełnoziarniste, takie jak owies i komosa ryżowa, a także warzywa, owoce i orzechy. Pozwól dzieciom nauczyć się lubić smaki prawdziwej żywności. Podawanie dzieciom zdrowej żywności takiej jak warzywa, pomaga im włączyć je później na stałe do diety.

