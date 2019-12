Jakie są najbardziej niezdrowe nawyki żywieniowe dzieci?

Świadomość zdrowego odżywiania jest niezwykle ważna, dlatego tak istotne jest nauczenie dzieci, by jadły świeże owoce i warzywa już od najmłodszych lat. Niestety nasze pociechy najczęściej wybierają te produkty, które najbardziej im smakują, czyli słodycze i gazowane napoje. W niektórych szkołach organizowane są warsztaty „Zielona Kraina”, by kształtować dobre nawyki żywieniowe wśród młodego pokolenia. W studiu programu doktor Hanna Stolińska wyjaśniła czego przede wszystkim nie powinny jeść dzieci.

Przykład idzie z góry

Od czego zacząć wprowadzanie warzyw do menu dziecka? „Najlepiej od siebie – zacznij zdrowo się dożywiać, zaprzyjaźnij się z warzywami, delektujcie się nimi. W końcu jest czym! To spowoduje, że automatycznie w waszej kuchni będzie więcej warzyw i staniecie się przykładem dla swoich dzieci. Naśladownictwo i modelowanie to najlepszy sposób nauki i wychowywania” – czytamy w książce „Więcej warzyw na talerzu” Magdaleny Gembackiej.

W książce znajdziemy nie tylko wskazówki, jak bezstresowo wprowadzić warzywa do codziennej diety dzieci (i opornych dorosłych!), ale także co można z nich przyrządzić. Znajdziemy proste porady jak uprażyć orzechy, ugotować kaszę jaglaną czy też upiec buraki. Nie brakuje przepisów na przekąski, zupy, dania obiadowe, a także słodkości. A wszystko to z warzyw i owoców. Każdy przepis jest bardzo prosty i nie wymaga jeżdżenia po składniki po całym mieście – wszystko dostępne jest w supermarkecie.

