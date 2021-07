Jak pobudzić laktację? 5 skutecznych sposobów

Młode mamy najczęściej martwią się o to, jak będzie wyglądał ich poród. Mimo że jest on jednym z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu, to trwa kilka lub kilkanaście godzin. A połóg i karmienie piersią dużo dłużej, dlatego warto w ostatnich tygodniach ciąży przygotować się również do tego, co nastąpi po urodzeniu dziecka.

Laktacja to temat, który budzi u mam wiele zmartwień. Rzadko się zdarza, by dziecko bez problemu przystawiło się do piersi, a mleko popłynęło wartkim strumieniem. Właściwie – nie zdarza się to nigdy. I im szybciej młoda mama sobie to uświadomi, tym łatwiej będzie jej zaakceptować wszystkie bolączki i trudności związane z karmieniem piersią.

Laktację można jednak skutecznie pobudzić, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko wystąpienia problemów z karmieniem. Zbyt mała ilość pokarmu, zbyt rzadkie przystawianie malucha do piersi, nawał, zastoje, zapalenie piersi – można tego uniknąć, jeśli od razu po porodzie przystąpimy do właściwego działania. Co robić, by pobudzić laktację?

Jak najczęściej przystawiaj dziecko

W pierwszych tygodniach życia noworodek może dosłownie „wisieć” na piersi przez całą dobę. I nie ma w tym nic złego! Nie oznacza to, że mleko mamy jest zbyt chude lub że nie zaspokaja jego potrzeb. Żołądek noworodka jest maleńki, co oznacza, że szybko się napełnia i równie szybko opróżnia. To dlatego dziecko często jest głodne – szybko trawi mamy pokarm.

Częste ssanie ma też drugą zaletę, ponieważ stymuluje piersi do produkcji pokarmu. Im częściej będziemy karmić, tym szybciej ustabilizuje się produkcja pokarmu i skończą się problemy z nawałem czy zastojami.

Pij dużo wody

Właściwe nawodnienie jest kluczowe dla produkcji mleka. Jeśli mama nie będzie uzupełniała płynów, jej organizm nie wyprodukuje mleka. Na szczęście natura jest bardzo mądra i tak stworzyła organizm, że w czasie karmienia kobietom zwyczajnie chce się pić.

Powinny one dbać o to, by w pobliżu fotela do karmienia czy łóżka w sypialni zawsze stała butelka świeżej wody. Po każdym karmieniu dobrze jest wypić szklankę, dzięki czemu bez problemu zadbamy o podaż przynajmniej 2 litrów wody mineralnej dziennie.

Mamy często piją jednak dużo więcej, przynajmniej 3 litry. Pomaga to również pozbyć się nadmiernie zgromadzonej wody w czasie ciąży wody w organizmie.

Karm w nocy

Każda mama marzy o tym, by przespać choć kilka godzin przez budzenia się. Tymczasem nocne pobudki mają kluczowe znaczenie dla rozwoju laktacji. Mleko w nocy ma inny skład, jest bardziej treściwe i tłustsze, dlatego zaspokaja inne potrzeby maluszka. Nocna produkcja pokarmu jest też istotna dla całego rozwoju laktacji.

Czasem wystarczy jedna przespana noc, by pojawiły się problemy z karmieniem piersią. Gdy maluszek nie ściągnie mleka, w piersi szybko tworzy się zastój, który może objawiać się pojawieniem guzków, bolesnością, tkliwością i bólem.

Mama musi jak najczęściej karmić dziecko z chorej piersi, stosować okłady z liści kapusty i nie bać się sięgnąć po środki przeciwzapalne (pierwszym wyborem jest ibuprofen). Takie działanie powinno szybko zapobiec rozwojowi zastoju i wystąpieniu zapalenia piersi.

Sięgnij po słód jęczmienny

Laktację wspaniale pobudza również słód jęczmienny. Stymuluje on piersi do większej produkcji pokarmu. Nie oznacza to jednak, że młode mamy powinny pić piwo (nawet bezalkoholowe).

W aptekach znajdują się specjalne preparaty dla kobiet karmiących, które zawierają słód jęczmienny. Są to zarówno suplementy diety, jak i napoje, które przygotowuje się w domu na bazie mleka lub wody. Można je włączyć do diety już od 2. doby po porodzie, by pobudzić laktację.

Nie podawaj dziecku smoczka

Położne nie zalecają podawania maluszkom smoczka w pierwszych 4 tygodniach życia. Może to spowodować, że dziecko nie będzie potrafiło prawidłowo przystawić się do piersi.

Smoczek ssie się inaczej niż pierś, płycej i łatwiej, dlatego noworodek może mieć później problem z właściwym ssaniem piersi. Gdy laktacja się ustabilizuje, a dziecko będzie większe, rodzice mogą podać mu smoczek.

