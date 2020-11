Jak przygotować się do szpitala w trudnych czasach pandemii? Przygotuj „apteczkę awaryjną”

Co wziąć ze sobą do szpitala? Na to pytanie odpowiedziała niedawno na Facebooku Fundacja Gotowi.org. Jej działania mają na celu przygotowanie społeczeństwa do działania w przypadku naturalnych katastrof i innych zagrożeń. Opisywane przez jej członków porady mają trafić do „przeciętnego Kowalskiego”, a nie osób, które są survivalowcami czy preppersami (z ang. prepare – przygotowywać), którzy za swój główny cel uznają zadbanie o gotowość na wszelkiego rodzaju kataklizmy: od opadów śniegu, przez pandemię, po wojny.

Gotowi.org apelują, by już dzisiaj przygotować się do ewentualnej wizyty w szpitalu. Nie tylko tej spowodowanej zarażeniem COVID-19. Czasy są niepewne, służba zdrowia boryka się z wieloma problemami, więc chociaż w ten sposób można sobie ułatwić ewentualne przyszłe leczenie. Jak piszą członkowie Fundacji:

Już dziś przygotuj swój podręczny szpitalny zestaw awaryjny, spakowany w małą torbę turystyczną lub niewielki plecak. Zestaw ten możesz mieć przy sobie w karetce, na SOR-ze oraz oddziale szpitalnym. Jego przygotowanie nie zajmie ci dużo czasu, a zdecydowanie pomoże przetrwać trudny czas pobytu w szpitalu.

Co wziąć ze sobą do szpitala? Lista

Do torby spakuj koniecznie:

Dowód osobisty (w domu zostaw ksero) Medyczną Kartę Informacyjną (jej wzór zobaczysz w umieszczonym poniżej poście) Leki przyjmowane na stałe Szczoteczkę i pastę do zębów Szampon i żel pod prysznic (wygodniej w wersji 2w1) Mydło Papier toaletowy

Chusteczki higieniczne Chusteczki nawilżające Podpaski/tampony Małą lub średnią gumkę do włosów Male i średnie worki na śmieci Mały lub średni ręcznik Maszynkę i żel do golenia Klapki pod prysznic Kapcie Piżamę Bieliznę na zmianę Bawełniane podkoszulki Bawełniane skarpetki Wodę do picia (jedną dużą butelkę na początek) Herbatę/kawę/cukier Niewielki suchy prowiant Kubek i łyżeczkę Ładowarkę do telefonu Telefon Książkę Pieniądze (banknoty i bilon)

Gotowi.org zwracają uwagę, że obecnie przygotowanie takiej apteczki jest szczególnie ważne, ponieważ w wielu kwestiach trzeba liczyć tylko na siebie – szpitale są przepełnione, brak wystarczającej liczby osób pracujących jako personel pomocniczy i medyczny, obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin.

