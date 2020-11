Naukowcy: Psylocybina wykazuje bardzo skuteczne działanie w leczeniu depresji

Psylocybina to związek chemiczny zawarty w niektórych grzybach rosnących w Ameryce Południowej, Meksyku, Stanach Zjednoczonych i pojedynczych rejonach Europy.

Psylocybina: jak działa?

Psylocybina należy do psychodelików, co oznacza, że jest substancją powodującą zmiany nastroju, odczuwania, w myśleniu. Po spożyciu i wchłonięciu psylocybiny przez jelita organizm przekształca ją w psylocynę i to właśnie ona wykazuje właściwości psychoaktywne. Naukowcy z King's College w Londynie badali za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego mózgi osób będących pod wpływem działania psylocybiny. Okazało się, że poddany jej wpływowi, organ ten tworzy wiele nowych połączeń, które znikają, jak tylko psylocybina przestanie być aktywna. Połączeniu ulegają nawet obszary mózgu, które bez wpływu magicznych grzybków w ogóle by się ze sobą nie komunikowały. Zapewne dlatego osoby, które zażyły psylocybinę widzą i słyszą rzeczy, których nie ma, ale też pod wpływem tej substancji mogą też odczuwać silne lęki. Z drugiej strony, inne badania wykazały, że nawet rok po zaprzestaniu przyjmowania psylocybiny dana osoba może być bardziej kreatywna i optymistycznie nastawiona do życia. Nic więc dziwnego, że jej skuteczność naukowcy postanowili zbadań również pod kątem leczenia depresji.

Psylocybina a depresja

Badanie przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore, a jego wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie „JAMA Psychiatry”. Eksperci przystąpili do swojej pracy po lekturze już wcześniej znanych badań, które wykazały, że psylocybina potencjalnie może być skuteczna w leczeniu depresji, a także po jednym z badań przeprowadzonych przez naukowców z tej samej uczelni – Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, którzy wcześniej przyglądali się skuteczności psylocybiny w leczeniu raka.

W badaniu wpływu psylocybiny na minimalizowanie objawów depresji nie uwzględniono tradycyjnej grupy kontrolnej i poddano mu jedynie 27 osób, jednak eksperci i tak uważają, że jego wyniki są obiecujące. Okazuje się bowiem, że psylocybina działa skuteczniej w leczeniu poważnych zaburzeń depresyjnych niż stosowane dotychczas leki antydepresyjne.

Efekt był ponad czterokrotnie większy – zaznacza Alan Davis, jeden z autorów badania.

Podczas badania pacjenci otrzymywali dwie różne dawki psilocybiny w różne dni, zostali także poddani 11-godzinnej psychoterapii. Lek podawano pacjentom w warunkach, które miały sprzyjać ich uspokojeniu – na uszach mieli słuchawki, a na oczach opaski. U połowy uczestników leczenie rozpoczęto od razu, a druga grupa – porównawcza, miała zacząć psilocybinę dopiero 8 tygodni później. Jak zaznacza Alan Davis, w pierwszej grupie nastąpiło znaczne zmniejszenie depresji w porównaniu z grupą oczekującą. Co więcej, pacjenci reagowali na psilocybinę o wiele szybciej niż miało to miejsce w przypadku typowych leków przeciwdepresyjnych. Efekt nastąpił już po pierwszym dniu sesji i utrzymywał się przez kolejny miesiąc.

Naukowcy podkreślają, że wyniki badania są obiecujące, jednak mogą być wypaczone, ponieważ pacjenci wiedzieli, że otrzymają psilocybinę, a to mogło mieć wpływ na ich reakcje i mogli oczekiwać takich efektów. Dr Charles F. Raynold III, emerytowany profesor psychiatrii na Univeristy of Pittsburh's School of Medicine, który jest autorem artykułu towarzyszącego badaniom dodaje, że powinny być one finansowane ze środków państwa, a nie – jak to miało miejsce – w dużej mierze dzięki zbiórce crowdfoundingowej.

Aktualnie psilocybina, czyli magiczne grzybki nie jest legalna ani w Polsce, ani w Stanach Zjednoczonych. Jej uprawianie lub posiadanie jest w USA możliwe tylko, jeśli uzyskało się licencję od Drug Enforcement Administration.

