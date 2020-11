Naukowcy badają związek między lekiem na łysienie a myślami samobójczymi

Doniesienia o negatywnych psychicznych skutkach zażywania finasterydu – substancji obecnej w składzie różnych leków na wypadanie włosów – pojawiały się już od 2012 roku. Wyniki najnowszych odkryć odzwierciedlają te, które uzyskali inni naukowcy w jednym z mniejszych badań w roku 2015. Nowe dane sugerują, że młodzi mężczyźni sięgający po finasteryd, lek na wypadanie włosów, mogą być bardziej narażeni na wystąpienie depresji, lęku i myśli samobójczych.

Zależność między przyjmowaniem leku na porost włosów a myślami samobójczymi

Naukowcy z Brigham and Women's Hospital w Bostonie przeanalizowali naukowe doniesienia o negatywnych skutkach stosowania finasterydu przez mężczyzn w wieku 45 lat i młodszych. Okazało się, że doniesienia te znacznie wzrosły od 2012 roku. Wszystkie sprawdzane dane pochodziły z bazy naukowej WHO, która zawiera raporty dotyczące bezpieczeństwa zażywania leków z ponad 150 krajów. Naukowcy podkreślają jednak, że to badania obserwacyjne, więc ich wyniki trzeba traktować z ostrożnością. Związek między przyjmowaniem leku na porost włosów a myślami samobójczymi jednak zaobserwowano. Co może być tego przyczyną?

Prawdopodobnie istnieje, nieznane jeszcze, biologiczne wyjaśnienie, dlaczego akurat ten konkretny lek powoduje takie objawy. U mężczyzn, którzy łysieją mogą działać również inne czynniki lub problemy zdrowotne powodujące myśli samobójcze. Co więcej, media bardziej zainteresowały się tą sprawą, co może powodować, że więcej mężczyzn zgłasza skutki uboczne związane z przyjmowaniem finasterydu.

W nowym badaniu naukowcy zidentyfikowali 356 zgłoszeń samobójstw i prawie 3000 innych zgłoszeń objawów psychologicznych wśród młodych mężczyzn stosujących finasteryd. Co ważne, takiego związku nie zaobserwowano wśród starszych mężczyzn.

Finasteryd jest także stosowany jako lek przy łagodnym rozroście gruczołu krokowego i to właśnie do tego rodzaju użytku został pierwotnie przeznaczony. Dzięki stosowaniu finasterydu chory może uniknąć konieczności poddania się operacji. Urolodzy, tacy jak dr Brian Norouzi z St. Joseph Hospital w Kalifornii dodają, że nadal będą go zalecać swoim pacjentom, ze szczególnym zastrzeżeniem, by zwracali uwagę na niepożądane objawy, jakie może on mieć na ich samopoczucie.

