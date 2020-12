Jęczmień na oku to nic przyjemnego, ale możesz się go pozbyć domowymi sposobami

Jęczmień na oku jest jednym z guzków zapalnych powiek i sprawia, że czujemy się niekomfortowo, uwiera nas, dodatkowo odczuwamy przez niego delikatny, ale uporczywy ból, powieka staje się przez niego opuchnięta.

Ile trwa jęczmień na oku?

Jęczmień powinien ustąpić samoistnie po upływie 3 dni, a gojenie okolicy po nim może potrwać 7-10 dni, jednak do tego czasu można się z nim bardzo wymęczyć. Jeśli więc zależy ci, by pozbyć się go jak najszybciej, możesz wypróbować kilka sposobów. Warto też wiedzieć, jakie są przyczyny pojawiania się jęczmienia.

Jęczmień na oku: przyczyny

Na powiekach znajduje się dużo małych gruczołów łojowych, szczególnie wokół rzęs. Nagromadzenie się w tej okolicy martwego naskórka, brudu lub łoju może prowadzić do zatkania tych gruczołów. A gdy gruczoł jest zablokowany, bakterie w jego wnętrzu się namnażają i powodują powstanie jęczmienia.

Kiedy możesz się spodziewać, że niedługo na twojej powiece rozwinie się jęczmień?

Gdy czujesz w jej okolicy delikatny ból i jest ona nabrzmiała

Gdy obserwujesz zwiększoną produkcję łez

Gdy zauważasz, że wokół powieki wytworzyła się delikatna i swędząca skórka

Jęczmień na oku: domowe sposoby

1. Zrób sobie ciepły kompres

To jeden z najskuteczniejszych sposobów na jęczmień na oku. Ciepło pomaga bowiem wydobyć ropę na powierzchnię i rozpuszcza zarówno ją, jak i sebum, przez co jęczmień może zacząć naturalnie znikać. Jak przygotować taki kompres? Zwilż szmatkę lub mały ręcznik ciepłą, ale nie gorącą wodą. Wyciśnij ją, by z niej nie kapało. Następnie delikatnie przyłóż kompres do oka na 5-10 minut. Nie ściskaj ani nie próbuj przekłuwać jęczmienia. Tę czynność możesz powtarzać 3-4 razy w ciągu dnia.

2. Oczyść powieki łagodnym mydłem i wodą

Koniecznie użyj mydła hipoalergicznego i niedrażniącego, ponieważ skóra wokół oczu jest bardziej cienka niż w pozostałych częściach twarzy. Jeśli nie masz pod ręką takiego specyfiku, skorzystaj z szamponu dla dzieci, który nie powoduje łzawienia i wymieszaj go z odrobiną ciepłej wody. Nasącz szamponem wacik i delikatnie przetrzyj powieki. Możesz to robić codziennie aż jęczmień zniknie, a nawet, gdy nie masz go na oku – by zapobiegać powstawaniu kolejnych.

3. Użyj torebki ciepłej herbaty

To sposób znany już naszym babciom, ale i skuteczny. Polega po prostu na przyłożeniu torebki do powieki, na której wykształcił się jęczmień. Najlepiej wybrać czarną herbatę, ponieważ pomaga ona zmniejszyć obrzęk i ma właściwości antybakteryjne. Jak przygotować taką torebkę? Zalej ją wodą tak, jak zazwyczaj, gdy robisz herbatę i odczekaj około minuty – gdy ostygnie, umieść ją na oku i przytrzymaj około 5-10 minut. Z tego sposobu możesz korzystać dwa razy dziennie.

4. Skorzystaj z leku przeciwbólowego

Takiego dostępnego bez recepty, by nie zadziałał zbyt silnie. Wybierz ten zawierający ibuprofen lub paracetamol –tę substancję, która działa lepiej w twoim przypadku. Oczywiście wzięcie leku nie jest konieczne, jednak pozwala przynieść ulgę osobom, którym ból spowodowany przez jęczmień bardzo przeszkadza.

5. Staraj się nie nosić soczewek i nie robić makijażu

Makijaż może jeszcze bardziej podrażnić oko i opóźnić proces gojenia, poza tym, np. używając pędzelka do malowania powiek można przenosić bakterie z jednego oka do drugiego. Jeśli na co dzień nosisz soczewki, po wystąpieniu jęczmienia na oku zamień je na okulary. Bakterie mogą się bowiem przedostać na szkła kontaktowe i rozprzestrzeniać infekcję. Soczewki trzeba też zmienić na nowe, gdy jęczmień się zagoi, by uniknąć kolejnej infekcji.

6. Masuj miejsce wystąpienia jęczmienia

Weź do ręki chusteczkę higieniczną i delikatnymi okrężnymi ruchami masuj powiekę. Zabieg ten powinien przyspieszyć usuwanie ropy i sebum z oka. Nie ma jednak sensu kontynuowanie masażu, gdy podczas jego wykonywania czujesz ból.

Jęczmień na oku: leczenie

Czy w przypadku wystąpienia jęczmienia na oku potrzebne jest skontaktowanie się z lekarzem? Jeśli bardzo ci on przeszkadza, możesz to zrobić. Medyk zapisze maść z antybiotykiem na infekcje bakteryjne. Może też zalecić zastrzyk steroidowy, aby zmniejszyć obrzęk. Jeśli jęczmień jest umiejscowiony tak, że przeszkadza w widzeniu, lekarz go najprawdopodobniej usunie.

Czy można wyciskać jęczmień na oku?

Zdecydowanie nie! Nie warto go ściskać ani dotykać bezpośrednio ręką, mimo że wydaje się to kuszące. Może to doprowadzić do rozprzestrzenia się infekcji. Lepiej pozostawić opróżnienie jęczmienia lekarzowi.

Jak zapobiegać pojawieniu się jęczmienia na oku?

Aby zapobiec pojawieniu się jęczmienia, przed dotykaniem oczu zawsze trzeba myć ręce wodą z mydłem. Warto też pamiętać o robieniu demakijażu każdego dnia oraz posiadaniu własnego ręcznika. Chociaż jęczmień nie jest zaraźliwy przy przypadkowym kontakcie, duża i skoncentrowana dawka bakterii z ręcznika może spowodować przeniesienie infekcji od innej osoby.

Jęczmień a gradówka

Jęczmień często bywa mylony z gradówką, innym z guzków zapalnych powiek. Różnica polega jednak na tym, że gradówka nie powoduje bólu i często jest następstwem jęczmienia bądź zapalenia brzegu powieki.

