Jak skutecznie powstrzymać napad płaczu?

Niekontrolowany płacz może być zawstydzający i wyczerpujący. Zrozumienie, co powoduje płacz i nauczenie się, jak go kontrolować, często przynosi ogromną ulgę. Chociaż płacz jest normalną częścią życia, nadmierne ronienie łez może być oznaką zaburzeń nastroju (lęku, depresji) lub osobowości, które zwykle wymagają profesjonalnej pomocy.

Ile płaczu to za dużo?

Nie ma reguły co do tego, ile płaczu jest akceptowalną ilością. Zależy to od osoby, jej usposobienia i formy radzenia sobie z emocjami. To, czy płacz jest problemem, jest związane z tym, jak dana osoba się czuje i czy napady płaczu wpływają na codzienne czynności, relacje i inne aspekty codziennego życia.

Płacz sam w sobie może czasami pomóc i sprawić, że osoba poczuje się znacznie lepiej, więc ludzie nie powinni próbować ukrywać łez, grzebać emocji lub cierpieć samotnie.

Istnieją trzy rodzaje łez, a każdy z nich ma inny cel:

Łzy podstawowe – zawsze są obecne w oczach i sprawiają, że nie wysychają. Są wytwarzane każdego dnia. Łzy odruchowe – pomagają chronić oczy. Jeśli do oka dostanie się dym, kurz lub jest ono podrażnione, nerwy rogówki wysyłają wiadomość do mózgu i pojawiają się odruchowe łzy. Łzy emocjonalne – kiedy osoba czuje się poruszona, przednia część mózgu rejestruje tę emocję i wyzwalany jest hormon powodujący powstanie łez typu emocjonalnego.

Jak kontrolować chęć płaczu?