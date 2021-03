Duńscy naukowcy znaleźli ponad 100 groźnych substancji chemicznych w plastikowych zabawkach

Od dawna wiadomo, że niektóre chemikalia używane w plastikowych zabawkach mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. Przeciętny rodzic nie wie jednak, kupowania jakich zabawek powinien unikać, w różnych krajach świata stosowane są również inne przepisy, nie ma jednych z góry obowiązujących. W przeważającej części istniejące przepisy skupiają się jednak tylko na kilku substancjach, o których wiadomo, że są szkodliwe: m. in. ftalanach, ale nie obejmują szerszego zakresu chemikaliów, zawartych w zabawkach. Naukowcy z Technical University of Denmark i University of Michigan, wraz ze specjalistami z Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjrzeli się więc tej kwestii bliżej.

Na czym polegało badanie?

Naukowcy przeanalizowali dane dotyczące substancji chemicznych zawartych w zabawkach i oszacowali ilościowo związane z nimi zagrożenie dla zdrowia dzieci. Sklasyfikowali chemikalia pod względem tego, jakie zagrożenie ze sobą niosą i porównali te wyniki z informacjami, które umieszczano o bezpieczeństwie zabawek w różnych rejonach świata. Spośród 419 chemikaliów zawartych w zabawkach naukowcy zidentyfikowali 126 substancji, które potencjalnie mogą szkodzić zdrowiu, w tym 31 plastyfikatorów, 18 substancji zmniejszających palność i 8 substancji zapachowych. Substancje te są szkodliwe, ponieważ występują w zabawkach w zbyt dużych ilościach. Powinny być one wycofane z zabawek i zastąpione bezpieczniejszymi alternatywami. Naukowcy dodali, że zazwyczaj producenci zabawek nie publikują ich składu, więc musieli zebrać i przeanalizować dane na ten temat z ich testów chemicznych, opublikowanych w 25 innych badaniach. Naukowcy przyjrzeli się nie tylko samej zawartości substancji w zabawce, ale i jej fakturze, materiałowi, z którego została wykonana, a nawet sposobowi, w jaki dziecko bawi się danym produktem (czy np. wkłada zabawkę do ust), czy dzieli się nią z rodzeństwem.

Eksperci obliczyli, że przeciętne dziecko z krajów zachodnich ma na co dzień do czynienia z 18 kg plastikowych zabawek. Najniebezpieczniejsze są w nich nie tylko ftalany i bromowane środki zmniejszające palność, ale również plastyfikatory, maślan TXIB i cytrynian ATBC. Wykazano również, że miękkie zabawki są groźniejsze niż twarde. Badacze opracowali także maksymalną dopuszczalną zawartość chemiczną (MACC), dla wszystkich zgłoszonych substancji, zastosowanych w plastikowych zabawkach. Mają nadzieję, że zostanie ona zastosowana w praktyce i pozwoli jak najlepiej zadbać o zdrowie najmłodszych.

