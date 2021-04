Solanka i kosmetyki solankowe. Na co pomagają?

Solanka to niezwykła woda, która wykazuje szereg właściwości prozdrowotnych. Jest bardzo popularna w sanatoriach i uzdrowiskach, gdzie wykorzystuje się ją do przygotowania kąpieli solankowych. Jakie mają działanie i kto może z nich skorzystać?

Co to jest solanka?

Solanka to inaczej woda solankowa (chlorkowo-sodowa), czyli woda mineralna, która jest bogata w minerały. Najczęściej wzbogaca się ją w jod, magnez, wapń, potas, a w zależności od tego, jakie zawiera składniki, pozwala leczyć różne schorzenia.

Wykorzystuje się ją do leczenia wielu problemów zdrowotnych m.in. problemów naczyniowych czy chorób układu oddechowego. Z kąpieli solankowej mogą korzystać również dzieci i nie da się ukryć, że to jedna z najprzyjemniejszych form terapii.

Cudowne właściwości wody solankowej

Woda solankowa ma działanie lecznicze. Udowodniono, że pomaga na choroby układu oddechowego (np. astmę), pomaga zwalczyć przewlekłe infekcje (nieżyty nosa, gardła, zapalenia zatok). Para z soli pomaga rozrzedzić wydzielinę i pozbyć się jej, zmusza organizm do odkrztuszania flegmy. Wzmacnia też odporność, zapobiegając nawrotom choroby.

Ponadto solanka poprawia krążenie, pomagając zwalczyć cellulit. Zwiększa ukrwienie, napina skórę, pomagając pokonać pomarańczową skórkę, która spędza sen z powiek wielu kobiet.

Woda ta działa też przeciwobrzękowo i przeciwbólowo, zmniejszając odczucie, które towarzyszą chorobom o podłożu reumatycznym. Solanka leczy również schorzenia kobiece, pomaga w zmniejszeniu nieprzyjemnych dolegliwości w czasie menopauzy.

Na co pomaga kąpiel?

Kąpiele w solance zaleca się osobom, które cierpią na:

nawracające infekcje górnych dróg oddechowych

zapalenia zatok

choroby układu oddechowego, np. astmę, pylicę, rozedmę

choroby krążeniowe

choroby skóry, np. egzemy, łuszczyce, alergie

choroby kobiece

Zaleca się je także osobom, które przeszły poważne operacje układu oddechowego.

Woda na problemy skórne

Woda chlorkowo-sodowa pomaga leczyć stany zapalne skóry. Wycisza istniejące zmiany, oczyszcza skórę z toksyn, bakterii i złogów. Zaleca się ją wszystkim osobom, które cierpią na łuszczycę, egzemy, wyprysk kontaktowy i inne choroby skóry.

Solanka pielęgnuje skórę, poprawiając jej koloryt, ukrwienie i wygląd. Po kąpielach skóra wyraźnie staje się gładsza i zdrowsza, a zmiany zapalne wyciszają się. Co ważne, jest bezpieczna dla alergików i dla osób, które mają bardzo wrażliwą skórę, która łatwo ulega podrażnieniom.

Kosmetyki solankowe

W aptekach i drogeriach znajdziemy płyny do kąpieli, szampony, balsamy, emulsje, które zawierają wodę z uzdrowisk. Można je stosować na co dzień w domu, by nawilżyć skórę, zwiększyć jej ukrwienie, wzmocnić przepływ krwi i pozbyć się cellulitu czy zrogowaceń.

Takie kosmetyki można również dodawać do kąpieli, jednak trzeba pamiętać, że nie będą one miały takiego samego działania jak kąpiele w uzdrowiskach. Pomogą jednak rozgrzać organizm, poprawią krążenie, wzmocnią pracę układu oddechowego, pomagając pozbyć się wydzieliny z zatok czy oskrzeli. Zadziałają również przeciwbólowo, rozluźnią mięśnie, przyniosą ulgę stawom.

Taką rozgrzewającą kąpiel warto wziąć zawsze wtedy gdy czujemy, że dopadło nas przeziębienie, ból głowy czy infekcja. Wskazana jest także po dużym wysiłku fizycznym.

Przeciwskazania do stosowania wody leczniczej

Nie każdy może zanurzyć się w przyjemnej wodzie solankowej. Z tej formy terapii powinny zrezygnować osoby, które cierpią na choroby sercowe, m.in. wady zastawek lub przeszły zawał serca. Nie poleca się jej także kobietom w ciąży oraz tym, które cierpią na nadczynność tarczycy. Przeciwskazaniem do kąpieli solankowych są również gruźlica, niewydolność jajników i ostre stany zapalne.

