Rak trzustki – niepozornych 5 nawyków, które zwiększają ryzyko zachorowania

Rak trzustki to jeden z najgroźniejszych nowotworów. Schorzenie to dotyka coraz młodsze osoby i jest bezpośrednio związane z naszymi codziennymi nawykami oraz stylem życia. W jaki sposób zmniejszyć ryzyko zachorowania? Co powinno skłonić do wizyty u lekarza i wykonania badań diagnostycznych?

Rak trzustki do niedawna diagnozowany był jedynie u seniorów. Obecnie choroba ta dotyka coraz młodsze osoby i nie zawsze ma związek z czynnikami genetycznymi. Badania dowodzą, że w wielu przypadkach nowotwory trzustki są skutkiem codziennych zaniedbań żywieniowych oraz stosowania używek. Dowiedz się, jakie nawyki zwiększają ryzyko zachorowania na raka trzustki nawet kilkukrotnie. Nowotwór trzustki – co warto o nim wiedzieć? Nowotwór trzustki to jedna z bardziej podstępnych chorób. Guz w obrębie tego gruczołu przez długi czas nie powoduje żadnych objawów, więc bardzo często jest diagnozowany w zaawansowanym stadium. Problemy diagnostyczne oraz wyjątkowo agresywny przebieg choroby sprawiają, że wielu pacjentów umiera w ciągu kilku miesięcy od postawienia diagnozy. Pomimo przeprowadzenia licznych badań nadal nie wiadomo, jakie są dokładne przyczyny raka trzustki. Ustalono, że nowotwór trzustki ma związek zarówno z genami, jak i stylem życia oraz długotrwałym narażaniem się na działanie czynników, które zaburzają pracę tego narządu, powodując m.in. przewlekłe zapalenie trzustki. Rak trzustki – czynniki ryzyka W toku badań udało się wyodrębnić kilka, częstych czynników, które zwiększają ryzyko zachorowania na nowotwór trzustki. Są one bezpośrednio powiązane z codziennymi nawykami, które wpływają także na rozwój innych schorzeń i pogorszenie ogólnego stanu zdrowia. 1. Niezdrowa dieta Nieprawidłowo zbilansowana, bogata w produkty wysoko przetworzone, mięso i tłuszcze zwierzęce oraz cukry proste dieta zwiększa ryzyka zachorowania na nowotwór trzustki. Badania dowiodły, że ten rodzaj nowotworu szczególnie często występuje u osób, w których codziennym jadłospisie króluje tłuste mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego oraz węglowodany proste. Niezdrowa dieta jest też powodem rozwoju innych nowotworów. W celu ograniczenia ryzyka zachorowania na raka trzustki poleca się stosowania diety bogatej w naturalne i nieprzetworzone produkty spożywcze, produkty będące źródłem błonnika pokarmowego oraz produkty dostarczające do organizmu odpowiednią ilość witamin i minerałów. Trzustce szkodzą w szczególności: potrawy ciężkostrawne i smażone,



pokarmy tłuste,



czerwone mięso,



przetworzone wyroby mięsne (wędzone, peklowane) i wyroby garmażeryjne,



słodycze i inne źródła węglowodanów prostych,



fast-foody.

Profilaktyka raka trzustki uwzględnia dietę bogatą w warzywa oraz owoce, które są źródłem naturalnych przeciwutleniaczy, produkty pełnoziarniste oraz umiarkowane ilości białka zwierzęcego w postaci chudego mięsa, ryb i nabiału. 2. Częste picie alkoholu Alkohol spożywany w nadmiarze, zwłaszcza alkohol wysokoprocentowy, niszczy nie tylko wątrobę, ale także trzustkę. Nowotwór trzustki bardzo często diagnozowany jest u osób, które nie stronią od napojów wyskokowych oraz łączą je z niezdrową dietą. Szczególnie niebezpieczne jest regularne spożywanie nawet niewielkiej ilości alkoholu, dlatego lepiej zrezygnować z codziennego drinka na odstresowanie oraz często zastępującego inne napoje piwa, które uważane bywa za całkowicie nieszkodliwy i zdrowy napój. 3. Palenie papierosów Wbrew pozorom, nowotworem, który w szczególności atakuje palaczy, nie jest jedynie rak płuc. Rak trzustki to jeden ze skutków nałogowego palenia, które zwiększa ryzyko jego wystąpienia nawet dwukrotnie. 4. Nadwaga i otyłość Nadwaga i otyłość są bezpośrednio związane ze stosowaniem nieprawidłowo skomponowanej i bogatej w produkty wysoko przetworzone diety. Spożywanie nadmiernej ilości kalorii oraz brak ruchu to kolejne z nawyków, które szkodzą trzustce i mogą spowodować rozwój nowotworu. U osób z nadwagą ryzyko wystąpienia raka trzustki zwiesza się o kilkadziesiąt procent. 5. Bagatelizowanie różnych dolegliwości zdrowotnych i gorszego samopoczucia Choć rak trzustki nie powoduje początkowo żadnych objawów, to systematycznie wykonywane badania profilaktyczne mogą pomóc w jego wczesnym wykryciu. Co więcej, systematycznie sprawdzając swój stan zdrowia, możemy dowiedzieć się o występowaniu innych chorób, które zwiększają ryzyko zachorowania na raka trzustki, a należą do nich m.in. cukrzyca typu 2, insulinooporność i choroba wrzodowa. Bagatelizując nawracające bóle brzucha, osłabienie i gorsze samopoczucie, a także problemy z utrzymaniem właściwej wagi, opóźniamy rozpoczęcie leczenia schorzeń, które mogą mieć ogromny wpływ na rozwój nowotworu trzustki. Czytaj też:

