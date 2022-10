Zabójczy wirus. Holandia podnosi poziom zagrożenia i ostrzega turystów

W sobotę władze Ugandy zakazały podróżowania w dwóch obszarach, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa Ebola. Oznacza to, że mieszkańcy centralnych ugandyjskich dystryktów Mubende i Kassanda nie mogą podróżować poza ich obszar, ani środkami prywatnymi, ani publicznymi. Nie można też wjeżdżać do tych stref. Ograniczenia potrwają co najmniej trzy tygodnie. Wprowadzono je m.in. dlatego, aby zapobiec sytuacjom podobnym do tej, jaka miała miejsce na początku października, kiedy pacjent zakażony Ebolą uciekł z Mubende i zmarł w szpitalu w Kampali.

Holandia ostrzega przed Ebolą i każe zwracać uwagę na objawy

Na sytuację w Ugandzie zareagowały władze Holandii. Tamtejszy Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM) podniósł poziom zagrożenia dla Eboli do stopnia drugiego i zalecił lekarzom obserwację pacjentów, którzy podróżowali do Ugandy. Podróżnym powracającym z tego afrykańskiego kraju zaleca się zwracanie uwagi na objawy mogące wskazywać na zakażenie wirusem, takie jak wysoka temperatura i ból mięśni. Władze Holandii uspokajają jednocześnie, że ryzyko wystąpienia choroby jest w tym kraju wciąż niskie.

Epidemia Eboli – jak rozprzestrzenia się wirus?

Władze Ugandy i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) o wybuchu epidemii Eboli w Ugandzie poinformowały 20 września. Zakażenie zdiagnozowano u 58 osób, co najmniej 19 zmarło z powodu Eboli (w tym czterech pracowników ochrony zdrowia). Do tej pory stwierdzono ok. 1100 kontaktów z osobami zakażonymi.

Wirus Ebola nie bez powodu nazywany jest zabójczym wirusem. Wywołuje wirusową gorączkę krwotoczną. Choroba często zaczyna się od wysokiej temperatury, bólu głowy i mięśni, mogą wystąpić także krwotoki wewnętrzne i zewnętrzne, biegunka oraz wymioty. Śmiertelność przy tej chorobie sięga nawet 90 proc.

