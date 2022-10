Te trzy nowotwory najczęściej atakują kobiety. Który jest największym zabójcą?

Trzy najczęstsze nowotwory wśród kobiet w Polsce to kolejno nowotwory piersi, płuca i jelita grubego – podaje serwis pacjencki pacjent.gov.pl powołując się na raport „Nowotwory złośliwe w Polsce w 2019”. Jednak to nie rak piersi, choć najczęstszy, powoduje najwięcej śmierci.

Gorsze rokowania w raku płuca

Wśród kobiet w 2019 roku po raz kolejny największy odsetek zgonów nowotworowych stanowiły zgony z powodu raka płuca – 17,9 proc., drugą pozycję zajmowały nowotwory złośliwe piersi – 15,1 proc., w następnej kolejności znajdowały się nowotwory złośliwe okrężnicy – 7,7 proc., jajnika – 6 proc., trzustki – 5,7 proc. trzonu macicy – 4 proc. i żołądka – 3,7 proc.

Dlaczego to rak płuca powoduje najwięcej zgonów? Jak tłumaczą eksperci, rokowanie w nowotworze złośliwym płuca jest gorsze niż w raku piersi, często jest wykrywany w zaawansowanym stadium, kiedy szanse na wyleczenie są już znacząco mniejsze.

Profilaktyka raka piersi – kiedy się badać?

Jak przypomina pacjencki serwis, od wczesnych lat sama badaj swoje piersi. Rób to regularnie, co miesiąc, dzięki czemu wyczujesz ewentualną różnicę między badaniami. Jeśli coś cię zaniepokoi, umów się na wizytę do ginekologa – nie czekaj. Niepokojące są zwłaszcza zgrubienia, wydzielina z sutka, obrzęk lub zaczerwienienie piersi. Do ginekologa nie potrzebujesz skierowania.

Regularnie wykonuj USG piersi. Jest szczególnie ważne, jeśli w twojej rodzinie był nowotwór piersi – np. chorowała Twoja mama. Na to badanie potrzebujesz skierowanie. Jeśli jesteś w wieku między 50 a 69 lat, skorzystaj z bezpłatnego badania mammograficznego, na które nie potrzebujesz skierowania.

Jak zapobiegać rakowi płuca?

W przypadku raka płuca, największy winowajca jest jeden – za nowotwory płuc w zdecydowanej większości odpowiada palenie tytoniu – zarówno czynne, jak i bierne. Dlatego najskuteczniejszą metodą zmniejszenia zachorowalności na raka płuca jest zmniejszenie narażenia na działanie szkodliwych składników dymu tytoniowego – podkreślają eksperci serwisu dla pacjentów. W krajach europejskich co piąty przypadek raka jest powodowany przez palenie papierosów. Ponadto średnio blisko 35 proc. wszystkich zgonów z powodu nowotworu można przypisać paleniu tytoniu.

Dla osób szczególnie zagrożonych rakiem płuca opracowany został program profilaktyki raka płuca. Ma na celu wzrost wiedzy na temat raka płuca oraz wykrywanie go na wczesnym etapie za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK). Możesz się do niego zgłosić, jeśli masz:

55–74 lat, nie masz objawów, ale jesteś w grupie ryzyka – przez 20 lub więcej lat codziennie wypalałaś przynajmniej 20 papierosów i nie udało ci się rzucić palenia na 15 i więcej lat

50–74 lat, jesteś w grupie ryzyka i współwystępują u Ciebie dodatkowe czynniki – np. narażenie na radon i azbest oraz inne szkodliwe czynniki fizyczne i chemiczne; występowanie nowotworów płuca w najbliższej rodzinie; przewlekła choroba obturacyjna płuc.

Jak uchronić się przed rakiem jelita grubego?

Ryzyko rozwoju raja jelita grubego jest większe u:

pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego,

pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna,

palaczy papierosów,

osób otyłych,

osób z niską aktywnością fizyczną,

osób z polipami gruczolakowymi jelita grubego.

Zapadalność na raka jelita grubego wzrasta z wiekiem. Rak rozwija się bardzo długo, nawet kilkanaście lat. Dlatego po ukończeniu 50 lat warto wykonać kolonoskopię. A jeśli w twojej najbliższej rodzinie ktoś chorował na ten nowotwór – zgłoś się na badanie wcześniej, ponieważ jesteś w grupie ryzyka. Otrzymasz je od swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

