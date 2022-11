Powstała wyszukiwarka hospicjów i lekarzy medycyny paliatywnej

Wyszukiwarka www.opiekapaliatywna.info to wspólna inicjatywa Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej. Wyszukiwarka jest przejrzysta, a jej obsługa nie powinna sprawić problemu żadnemu użytkownikowi.

Wystarczy wpisać miejsce zamieszkania chorego i wyskakuje pełna informacja o jednostkach w okolicy. Wyszukiwane są też pobliskie (alternatywne) placówki, np. w odległości do 40 km od miejsca zamieszkania pacjenta i pokazywane kompletne dane kontaktowe. Co ważne, jest także informacja o konsultantach wojewódzkich w dziedzinie opieki paliatywnej. Wyszukiwarka dostarcza także przydatne materiały informacyjne dla lekarzy medycyny rodzinnej, pacjentów i ich bliskich – to przede wszystkim zasady kierowania i przyjmowania do opieki paliatywnej.

Rośnie liczba pacjentów wymagających opieki

Jak podkreślają autorzy pomysłu, taka wyszukiwarka to niezwykle pomocne narzędzie, bo liczba pacjentów wymagających opieki paliatywnej rośnie, a rodziny czy nawet lekarze rodzinni często nie wiedzą, gdzie pokierować chorych. Podstawą dla realizacji projektu było badanie zrealizowane przez PTMR, w którym udział wzięło 755 lekarzy POZ i 102 lekarzy medycyny paliatywnej. Badanie wykazało niską jakość współpracy pomiędzy specjalistami medycyny rodzinnej i medycyny paliatywnej.

Jak czytamy na stronie, na podstawie danych z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zebranych z jednostek opieki paliatywnej, tylko w 2018 opieką paliatywną w Polsce objęto łącznie 94,9 tys. pacjentów, w tym 61 tys. domową, 35,9 tys. stacjonarną i 16,7 tys. ambulatoryjną. „Jest niezwykle istotne, aby chorzy ci trafili w odpowiednie miejsca, optymalnie by opieka mogła być świadczona najbliżej ich miejsca zamieszkania”– podkreślają specjaliści.

Co to jest opieka paliatywna?

Dr hab. nauk medycznych Tomasz Dzierżanowski z Zakładu Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego cytowany przez Serwis Zdrowie PAP, zwraca uwagę na znaczenie samego terminu „opieka paliatywna”. Jest to opieka nad osobą i bliskimi z chorobą potencjalnie zagrażającą życiu lub w znacznym stopniu ograniczającą życie.

– Taką opieką nie są objęci wyłącznie pacjenci z nowotworami, co pokutuje w potocznym myśleniu. To także schyłkowe okresy chorób kardiologicznych, osoby z niewydolnością oddechową, z owrzodzeniami odleżynowymi. Te sprawy reguluje rozporządzenie ministra zdrowia z 2013 r. Obecnie specjalny zespół przy ministrze zdrowia proceduje, żeby odstąpić od takiej klasyfikacji. Ogranicza ona bowiem dostęp dla wielu pacjentów bardziej potrzebujących tej opieki – tłumaczy Tomasz Dzierżanowski.

Jak pomóc starszym osobom?

Aleksandra Rudnicka, rzecznik Stowarzyszenia na Recz walki z Chorobami Nowotworowymi Sanitas w rozmowie z PAP podkreśla, że dla pacjenta najtrudniejsza jest sytuacja, gdy od lekarza słyszy: „My już nie mamy skutecznego leczenia, kierujemy do placówki paliatywnej”.

– I tu niejednokrotnie zaczynają się schody z powodu kiepskiej świadomości pacjenta i jego bliskich na temat medycyny paliatywnej i hospicjum. Temat wymaga absolutnie odczarowania. Oddanie chorego do hospicjum uznawane bywa za oddanie do przytułku. Pewien pacjent nie miał bliskich. Wzbraniał się przed hospicjum, bo tam się umiera. W końcu mówię: proponują panu hotel z jedzeniem i całodobową opieką. Dopiero wtedy zgodził się. Ogromnie ważna jest też opieka nad pacjentami z bólem. Często lądują na ostrym dyżurze i cierpią katusze w kolejce – mówi Aleksandra Rudnicka.

– Będziemy wyszukiwarkę propagować wśród pacjentów. Dla tych po 60. roku życia często jedynym źródłem wiedzy jest telewizja. Dla młodych – internet. To lekarz może pomóc starszym osobom, znajdując w wyszukiwarce odpowiednią placówkę – mówi Magdalena Kołodziej, Prezes Fundacji My Pacjenci.

Czytaj też:

Zaburzenia snu a choroby przewlekłe. Tabletki mogą pogorszyć sprawęCzytaj też:

Kraj się starzeje, a hospicjów mało. Największy problem jest na terenach wiejskich