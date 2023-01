Ból nóg może oznaczać poważną chorobę. Co powinno cię zaniepokoić?

Wysoki poziom cholesterolu to problem, z którym zmaga się coraz więcej młodych ludzi. Najczęściej wynika ze złego trybu życia, nieodpowiedniej diety bogatej w wysoko przetworzone produkty oraz z braku ruchu. Wydawać by się mogło, że zagrożenie miażdżycą to problem, z którym mierzą się seniorzy, a tymczasem zaburzenia gospodarki lipidowej coraz częściej występują u osób po 35. roku życia.

Jakie są skutki złego cholesterolu?

Podwyższony poziom cholesterolu prowadzi do zamykania światła tętnic. Złogi cholesterolu odkładają się w ściankach naczyń, zmniejszając ich przepuszczalność. Na skutek tego krew zaczyna wolniej krążyć i przekazywać mniej wartości odżywczych oraz tlenu.

Nieleczony wysoki poziom cholesterolu wpływa na rozwój miażdżycy, niebezpiecznej choroby, która może doprowadzić do udaru lub do zawału serca. Z tego względu zaleca się regularne wykonywanie badań kontrolnych i oznaczanie poziomu cholesterolu we krwi.

Ból nóg jako nietypowy objaw

Wysoki cholesterol jest groźny, ponieważ zwykle nie daje żadnych objawów. Osoby, które źle się odżywiają, jedzą dużo tłustych produktów i tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, o tym, że mają podwyższony poziom trójglicerydów czy złego cholesterolu LDL najczęściej dowiadują się w trakcie rutynowych badań lekarskich.

Tymczasem zaburzenia gospodarki lipidowej mogą powodować pewne dolegliwości, na które często nie zwracamy większej uwagi. Ból nóg jest tym, co może wynikać z wysokiego cholesterolu w organizmie. Jeśli regularnie odczuwasz, że twoje nogi są zmęczone, mimo że nie miałeś zbyt wyczerpującego dnia i nie byłeś aktywny fizycznie, powinno to cię skłonić do wykonania lipidogramu. Przy wysokim cholesterolu może pojawić się także drętwienie nóg lub problem z ich wyprostowaniem.

Jak zrobić lipidogram?

Aby oznaczyć poziom cholesterolu we krwi i wszystkich jego frakcji, należy wykonać lipidogram. To badanie wykonywane z krwi pobieranej z żyły łokciowej. Wyniki najczęściej są dostępne jeszcze tego samego dnia i pozwalają ocenić poziom cholesterolu, a także skłonić nas do zmiany nawyków żywieniowych i trybu życia.

