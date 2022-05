Niedobór witaminy D3 a tycie – czy może spowodować otyłość brzuszną?

Otyłość brzuszna to nie tylko kwestia wyglądu, który może się podobać lub nie. To bardzo poważny problem, ponieważ komórki tłuszczowe, które odkładają się na wysokości talii znacznie zwiększają ryzyko rozwoju poważnych chorób. Ten tłuszcz jest niebezpieczniejszy niż np. tkanka tłuszczowa, która odkłada się w obrębie pośladków i ud.

Otyłość brzuszna zdecydowanie szybciej powoduje nadciśnienie, cukrzycę czy miażdżyce i w jej przypadku wzrasta również ryzyko przedwczesnego zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Czy otyłość brzuszna może wynikać z niedoboru witaminy D? Wyjaśnimy to w artykule.

Czym jest witamina D?

Witamina D wpływa na gospodarkę kostno-stawową. Funkcją witaminy D jest utrzymanie na właściwym poziomie wapnia i fosforu w organizmie, a także dbałość o to, by kości, stawy i mięśnie pracowały prawidłowo.

Witamina D syntetyzowana jest w skórze na skutek działania promieni słonecznych. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że z produkcją tej witaminy związany jest również właściwy poziom cholesterolu we krwi. Stosowanie filtrów ochronnych na skórze, tak potrzebnych, by ochronić ją przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, może zablokować syntezę witaminy i w efekcie doprowadzić do jej niedoborów. Z tego względu zaleca się przyjmowanie suplementów diety, które pozwalają uzupełnić stężenie witaminy D w organizmie.

Funkcje witaminy D

Witamin D nie tylko reguluje poziom wapnia i fosforu w organizmie, ale także wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego. Suplementacja witaminy D uważana jest za jeden z najlepszych sposobów na wzmocnienie naturalnej odporności organizmu i zabezpieczenie go przed działaniem wirusów czy bakterii.

Dodatkowo suplementacja witaminy D odgrywa ważną rolę w utrzymaniu prawidłowego stanu skóry. Pogorszenie jej kondycji, pojawienie się stanów zapalnych, może być jasnym sygnałem o występowaniu niedoborów witaminy D w organizmie.

Czym skutkuje niedobór witaminy D?

Niedobór witaminy D3 może wywołać wiele negatywnych konsekwencji w organizmie. Prowadzi nie tylko do osłabienia gospodarki kostno-stawowej, złamań kości, zwyrodnień, skrzywień, problemów ze stawami. Oprócz tego może doprowadzić także do zaburzeń w funkcjonowaniu układu nerwowego, a nawet pogorszenia słuchu.

Osoby, które mają słabe zęby, mogą cierpieć na niedobory witaminy D. Próchnica i demineralizacja szkliwa mogą być wywołane nie tylko nieodpowiednią higieną zębów, ale również osłabioną gospodarką kostno-stawową.

Niedobory witaminy D mogą przekładać się także na problemy z funkcjonowaniem skóry. Skóra osłabiona, zwiotczała, skłonna do powstawania zmarszczek to cera, o jakiej nikt z nas nie marzy. Jeśli zauważymy wyraźne pogorszenie kondycji skóry i to, że stała się cienka i delikatna, może to oznaczać, że w naszym organizmie znajduje się za mało witaminy D3.

Niedobory witaminy D3 – powszechny problem

Niedobory witaminy D niestety są powszechne. Witamina ta nazywana jest witaminą słońca, ponieważ jej synteza odbywa się w skórze. W naszej strefie klimatycznej nie jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiedniej dawki witaminy D, bazując jedynie na promieniach słonecznych. Z tego względu zaleca się, by w każdym wieku suplementować witaminę D.

Witaminę tę podaje się już noworodkom od pierwszych dni życia. Następnie kontynuuje podawanie aż do wieku podeszłego. Różne są tylko dawki witaminy D, które dostosowuje się zarówno do wieku, jak i do wagi danej osoby.

Witaminę D można pozyskiwać również z diety, ale są to ilości niewielkie. Występuje ona głównie w tłustych rybach morskich, np. makrelach, sardynkach.

Nie stosuj suplementacji witaminy D3 na własną rękę

Mimo że każdy powinien suplementować witaminę D, nie należy tego robić na własną rękę. Zbyt duże ilości witaminy D mogą zadziałać szkodliwie na organizm i doprowadzić do zatrucia organizmu. Dotyczy to jednak wyłącznie suplementacji, ponieważ samą dietą nie jesteśmy w stanie doprowadzić do zatrucia organizmu.

Jeśli przyjmiemy zbyt dużą dawkę witaminy D3 mogą nastąpić zaburzenia w gospodarce wapniowo-fosforowej. W takiej sytuacji dochodzi do zaburzonego wydalania wapnia z moczem, a także odkładania witaminy D w ważnych narządach, m.in. w wątrobie czy mózgu. Może to doprowadzić do wielu zaburzeń w organizmie, do zaburzeń snu, zaburzeń rytmu serca, a nawet do niewydolności nerek.

Przed zastosowaniem suplementów witaminy D należy sprawdzić, czy jest to konieczne. Najlepiej jest zgłosić się do lekarza i poprosić o skierowanie na badanie poziomu witaminy D3. Pomoże to określić, jakiego rodzaju niedobór witaminy D występuje w naszym organizmie i dobrać odpowiednią dawkę witaminy D.

Objawy przedawkowania witaminy D

Przedawkowanie witaminy D3 może wywołać szereg objawów w organizmie. Wskazuje się przede wszystkim na:

problemy z pamięcią



problemy z koncentracją

trudności z zasypianiem

obniżenie jakości snu

narastające zmęczenie

pogorszenie kondycji psychicznej

stany zapalne skóry

nadmierne pocenie się



nadmierne pragnienie

częste oddawanie moczu

zaburzenia rytmu serca

nieregularna czynność serca

metaliczny smak w ustach

osłabienie zębów

osłabienie kości

W skrajnych przypadkach może dojść do niewydolności nerek.

Czy witamina D pomaga w odchudzaniu?

Suplementacja witaminy D nie powinna być traktowana jako metoda na zrzucenie kilku nadprogramowych kilogramów. Mimo to istnieje związek pomiędzy poziomem witaminy D w organizmie a metabolizmem. Suplementacja witaminy D przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej. W jaki sposób? Wpływa na produkcję kortyzolu, hormonu stresu, którego nadmiar może prowadzić do odkładania tkanki tłuszczowej, zwłaszcza w okolicach brzucha.

Suplementacja witaminy D może zatem doprowadzić do zmniejszenia obwodu talii i jednocześnie zmniejszenia masy ciała. Nie powinno to jednak stanowić głównego powodu sięgania po suplementy diety z witaminą D.

Dlaczego witamina D3 jest dla otyłych?

Witamina D3 to jedna z witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Jest ona magazynowana w tkance tłuszczowej organizmu, dlatego może stanowić profilaktykę w patogenezie otyłości i zespołu metabolicznego.

Czy po witaminie D można przytyć?

Przyjmowanie witaminy D nie sprawia, że zaczynamy przybierać na wadze. Suplementacja witaminy słońca nie zwalnia metabolizmu i nie zwiększa ryzyka przybrania dodatkowych kilogramów. Wręcz przeciwnie, sprawia, że procesy trawienne przebiegają szybciej, a spalanie tkanki tłuszczowej przyspiesza.

Niedobór witaminy D3 a tycie

Niedobór witaminy D3 może doprowadzić do zatrzymania procesów metabolicznych. Witamina ta jest rozpuszczalna w tłuszczach, a w organizmie syntetyzowana w tkance tłuszczowej, dlatego jej suplementacja sprzyja spalaniu tłuszczu i może prowadzić do redukcji masy ciała. Analogicznie, niedobory witaminy D mogą osłabić efekty odchudzania, nawet gdy stosujemy restrykcyjną dietę.

Otyłość brzuszna a niedobór witaminy D

Badania pokazują, że niskie poziomy witaminy D są związane z niepożądanym tłuszczem na brzuchu. Powszechnie wiadomo, że witamina D znacząco wpływ na stan naszych kości, ale zaskoczeniem może być fakt, że im więcej tkanki tłuszczowej mamy w talii, tym większe prawdopodobieństwo, że zmagamy się z niedoborem witaminy D.

Badania przedstawione w Barcelonie podczas European Society of Endocrinology wykazały, że tłuszcz brzuszny i całkowity były połączone z niewielką ilością witaminy D u kobiet. Niskie poziomy witaminy D wiązały się również z powiększoną wątrobą i tłuszczem na brzuchu u mężczyzn.

Oznacza to, że osoby zmagające się z otyłością brzuszną powinny zbadać poziom witaminy D w organizmie, ponieważ jej niedobór jest bardzo niebezpieczny. Nadmiar masy ciała sam w sobie jest też bardzo niebezpieczny. Otyłość jest globalną epidemią i przyczynia się do około 2,8 miliona zgonów rocznie na całym świecie. Niedobór witaminy D jest zwykle związany z pogorszeniem stanu kości, ale w ostatnich latach naukowcy wykazali także, że powoduje większe ryzyko ostrych zakażeń dróg oddechowych, chorób autoimmunologicznych i chorób sercowo-naczyniowych.

Czy niedobór witaminy D3 sprzyja depresji i tyciu?

Witamina D3 oddziałuje także na pracę układu nerwowego. Niedobory witaminy D3 mogą obniżyć kondycję psychiczną, pogorszyć nastrój, wywołać zaburzenia. Wskazuje się na związek niedoboru witaminy D z depresją, chorobą, która wymaga leczenia.

Regularna suplementacja witaminy D3 w odpowiedniej dawce (dla osób dorosłych jest to minimum 2000 j na dobę) może obniżyć ryzyko wystąpienia depresji, a także wahania nastroju czy nadmierną drażliwość. U kobiet, które cierpią na silny zespół napięcia przedmiesiączkowego, może przyczynić się do poprawy samopoczucia i zmniejszyć objawy drażliwości. Ze względu na oddziaływanie na układ nerwowy, witamina D może także wpływać na procesy koncentracji, poprawiać pamięć i ułatwiać zasypianie.

Jak witamina D wpływa na hormony?

Witamina D3 w rzeczywistości nie jest witaminą. Uważa się, że ma zdolności steroidowe, a jej działanie bardziej przypomina działanie hormonów. To ważna witamina, która reguluje gospodarkę wapniowo-fosforanową i wpływa na funkcjonowanie niemal 500 genów w organizmie.

Witamina D może być powiązana z poziomem testosteronu w organizmie. Dodatkowa suplementacja witaminy D3 sprawia, że poziom testosteronu wzrasta w organizmie. Jak wynika z badań, jest to działanie wyraźne i widoczne. Mężczyźni, którzy trenują i uprawiają sport, powinni zatem przyjmować witaminę D, bo jej suplementacja jest powiązana z właściwym funkcjonowaniem stawów i mięśni. Może również wyrównać zaburzenia hormonalne w organizmie.

Witamina D a migrena

Witamina D tak mocno oddziałuje na układ nerwowy, że jej niedobór wiąże się z częstszym występowaniem migren. Z badań wynika, że osoby, które suplementują tę witaminę mogą rzadziej cierpieć na napady migrenowego bólu głowy niż te, które nie stosują suplementacji. Jeśli zatem mamy tendencje do częstych bólów głowy, warto wykonać sobie profilaktyczne badania i sprawdzić poziom witaminy D. Może się okazać, że tak prosta rzecz, jaką jest uzupełnienie niedoborów witaminy D, pomoże zmniejszyć napady bólu. Nie warto jednak sięgać po witaminę bez badań, by nie doprowadzi do jej nadmiernego skumulowania się w organizmie.

Dawkowanie witaminy D

Witaminę D3 należy podawać już noworodkom. Następnie kontynuuje się suplementację u małych dzieci, dzieci w wieku szkolnym, a także u młodzieży. Osoby dorosłe powinny pamiętać o przyjmowaniu witaminy D na co dzień, by nie tylko wzmocnić naturalną odporność, ale również układ kostny. U kobiet w okresie menopauzy, narażonych na wystąpienie osteoporozy, może mieć to szczególne znaczenie.

Jak kształtują się dawki witaminy D dla poszczególnych grup wiekowych?

noworodki do 6. miesiąca życia - 400 j. witaminy D

dzieci pomiędzy 6. a 12. miesiącem życia - 600 j. witaminy D

dzieci pomiędzy 1. a 10. rokiem życia - 1000 j. witaminy D

młodzież do 18. roku życia - 1000-2000 j. witaminy D

dorośli - 2000-4000 j. witaminy D

Kiedy przyjmować witaminę D3 - rano czy wieczorem?

Witaminę D3 zaleca się przyjmować rano, tuż po śniadaniu. Jest to witamina rozpuszczalna w tłuszczach, dlatego dobrze jest w czasie śniadania zjeść dobrej jakości olej roślinny, awokado czy choćby masło. Tosty z awokado i jajkiem czy odrobina oleju dodana do ugotowanej owsianki wspomoże syntezę witaminy D3 i ułatwi jej rozpuszczanie.

Przyjmowanie witaminy D3 na noc może już nie być tak skuteczne, może również negatywnie wpływać na jakość snu. Witamina D może zaburzać wydzielanie melatoniny w organizmie. Przyjmowanie jej wieczorem sprawia zatem, że organizm trudniej się wycisza i zasypia. Suplementując witaminę D3 po kolacji, możemy przyczynić się do pogorszenia jakości snu, a także skrócenia go. Warto o tym pamiętać i przyjmować tę witaminę wyłącznie rano.