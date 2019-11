Męski środek antykoncepcyjny i wspomagacz in vitro jednocześnie? Naukowcy: To możliwe

Odkrycie rzuca nowe światło na rolę jajeczka w procesie zapłodnienia. Pojęcie jajeczka jako biernego elementu do wprowadzania nasienia dla tych naukowców stało się nieaktualne. Odkryli, że na jego powierzchni znajdują się cząsteczki molekularne, które wiążą się z odpowiednią substancją na plemnikach, aby ułatwić połączenie obu. „Biologia w szkole średniej nauczyła nas bardzo skoncentrowanej na nasieniu wersji zapłodnienia” – powiedział dr Kodi Ravichandran. „Teraz jest bardzo jasne, że jest to dynamiczny proces, w którym zarówno plemniki, jak i komórki jajowe są równo i aktywnie zaangażowane w ostateczny biologiczny cel, jakim jest zapłodnienie”.

Laboratoria Ravichandrana i Lysiaka rozpoczęły kilka lat temu pracę nad tym, jak niedojrzałe plemniki przechodzą etapy rozwojowe w jądrach. Podczas badań zauważyli coś niezwykłego. Niektóre niedojrzałe plemniki, które zdawały się umierać, wcale nie umierały – były żywe i zdrowe. Plemniki te miały na swojej powierzchni marker molekularny sugerujący obumieranie komórki, jednak marker ten stawał się silniejszy w miarę dojrzewania nasienia. „Początkowo nie miało to sensu” – powiedział Lysiak. „Musieliśmy przeprowadzić wiele eksperymentów, aby pokazać, że rzeczywiście były to żywe, ruchliwe plemniki”.

Okazało się, że ten marker na nasieniu, który często nakazuje ciału usunąć umierające komórki, jest wykorzystywany inaczej, a w istotny sposób podczas zapłodnienia. Ten marker, fosfatydyloseryna (PS), jest zwykle trzymany w komórkach aż do śmierci, ale jest również celowo eksponowany na zdrowe żywe plemniki.

Tymczasem jajo wydziela partnerów białkowych, którzy specyficznie i aktywnie angażują PS w nasienie. To rozpoznawanie oparte na PS, wraz z innymi interakcjami, wzmaga połączenie plemników z jajami. Maskowanie PS na nasieniu lub uniemożliwienie rozpoznania nasienia przez receptory w jajku dość skutecznie blokuje zapłodnienie.

Antykoncepcja i wspomagacz sztucznych zapłodnień w jednym

Niesie to kilka implikacji. Po pierwsze, w przypadku par borykających się z niepłodnością mogą zostać podjęte próby zwiększenia ekspozycji PS na plemniki, aby bardziej przyczynić się do sztucznego zapłodnienia, a także w grę może wchodzić zbadanie nasienia mężczyzny przed procedurą in vitro w celu wybrania plemników, które najprawdopodobniej spowodują ciążę. Może to pomóc w zapobieganiu konieczności wielu prób i zmniejszyć koszty procedury.

„Kiedy mężczyźni biorą udział w testach niepłodności, przeprowadzana jest podstawowa analiza nasienia, a obecna analiza dotyczy przede wszystkim liczby plemników, czy mogą poruszać się i jak wyglądają” – powiedział Lysiak. „Nie ma większej wiedzy o zdolności plemników do zapłodnienia”. W ramach tych prac grupy Ravichandran i Lysiak opracowały również nowy test w celu określenia zdolności nasienia do zapłodnienia na podstawie ekspozycji na PS.

Po drugie, naukowcy uważają, że znalezienie sposobu maskowania fosfatydyloseryny na główkach plemników może być potencjalną formą antykoncepcji. „Jest to bardzo prawdopodobne” – powiedział Ravichandran. „Zablokowaliśmy fosfatydyloserynę na trzy lub cztery różne sposoby w laboratorium i jesteśmy zaskoczeni jego funkcją blokowania fuzji plemników i jajeczek”.

