Jelita mają swój własny układ nerwowy. Jak wpływa na nasze samopoczucie? Fascynujące fakty naukowe

O jelitach często mówi się, jak o drugim mózgu. Nic dziwnego, że wpływają na nasze samopoczucie, a również to, jak radzimy sobie z chorobami. Badania naukowe dowodzą, że te dwa organy komunikują się ze sobą, stad na przykład medytacja ma wpływ na pracę jelit, a właściwa dieta zapewnia zdrowie mózgu.

EUN - układ nerwowy jelit

Podobnie jak mózg ma swój własny układ nerwowy, tak i jelita mają EUN - enteryczny układ nerwowy. Oba powstają z tej samej tkanki i oddziałują na siebie. Enteryczny układ nerwowy spełnia następujące role:

Koordynuje skurcze komórek w mięśniach wyścielających jelita – mogą pracować one we właściwym kierunku

Inicjuje uwolnienie hormonów i enzymów jelitowych, wspierając właściwe trawienie

Kontroluje limfatyczny układ odpornościowy

Wspiera cyrkulację dojelitową po jedzeniu

Wszystkie te czynności są komunikowane do mózgu za pośrednictwem układu nerwowego. Stąd możemy zastanowić się, czy nasz nerwowy żołądek nie jest wynikiem przygnębiających myśli i stresu? A może jesteśmy niespokojni z powodu tego, co dzieje się w jelitach? Te powiązania zdają się być oczywiste i coraz częściej brane pod uwagę w różnego rodzaju terapiach. Reakcja łańcuchowa sprawia, że każda świadoma osoba zaczyna rozumieć sens powtarzanych do bólu przez lekarzy słów: zdrowo się odżywiaj, ćwicz, odrzuć używki, nawadniaj organizm. Mamy ogromny wpływ na to, jak się czujemy przez tryb życia, jaki wybieramy.

Jak słuchać swoich jelit?

Często jelita po prostu rejestrują ekscytację lub nerwowość za pomocą popularnych motyli w brzuchu, lub też reagują niestrawnością czy mdłościami. Musimy na nowo nauczyć się ufać uczuciom, jakie żywimy w różnych sytuacjach. Te przeczucia to nasi sprzymierzeńcy, dzięki którym zmierzamy we właściwym kierunku. Najlepsze porady, jak słuchać swoich jelit? Uważnie odczytuj sygnały od całego ciała. Pomogą w tym chwile spędzone na medytacji, w których „możemy się znów poczuć sobą”. W osiąganiu uczucia spokoju pomaga także wyrównany oddech, skupienie się na oddychaniu. Eksperci mówią też o praktyce akceptacji: ostatecznie niektóre złe uczucia muszą się pojawić, więc należy spokojnie dać im przeminąć.

Czytaj także:

Prebiotyki i probiotyki w leczeniu zaburzeń lękowych oraz depresji u dorosłych