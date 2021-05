Bazofile pomogą wykryć nietypową alergię. Co zrobić, gdy ich poziom jest za niski albo podwyższony?

W celu określenia poziomu bazofili we krwi wykonywana jest morfologia z rozmazem. Badanie to pozwala bliżej przyjrzeć się komórkom krwi, dzięki czemu zapewnia większe możliwości diagnostyczne. Bazofile (granulocyty zasadochłonne) zaliczane są do leukocytów, których zadaniem jest redukcja zagrożenia, jakim są dla organizmu m.in. chorobotwórcze drobnoustroje.

Bazofile – co to jest?

Bazofile to leukocyty, które odpowiedzialne są za wytworzenie odporności komórkowej. Zaliczane są one do grupy granulocytów, czyli komórek o dość charakterystycznej budowie, która uwzględnia występowanie tzw. ziarnistości, a także dość nietypowe, bo podzielone na kilka segmentów jądro komórkowe. Do grupy granulocytów zaliczamy także eozynofile i neutrofile. Liczba bazofili zwiększa się m.in. w przypadku alergii, stanów zapalnych oraz niektórych schorzeń i nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu.

Te komórki krwi regulują wiele ważnych procesów biologicznych, które uwzględniają m.in. wytwarzanie naturalnej heparyny – chroni ona przed chorobą zakrzepową oraz związanym z nią zagrożeniem utraty życia. Miejscem wytwarzania granulocytów jest szpik kostny. Jako komórki układu odpornościowego biorą udział w niszczeniu chorobotwórczych bakterii oraz warunkują odpowiedź immunologiczną organizmu w przypadku przedostania się do niego stwarzających zagrożenie patogenów.

Bazofile odpowiadają za uwalnianie histaminy, która odpowiedzialna jest za wystąpienie reakcji alergicznych o różnym nasileniu, do których zaliczamy świąd, obrzęk oraz zaczerwienienie. Nazwa bazofili związana jest z pochłanianiem przez nie barwnika o odczynie zasadowym podczas wykonywania rozmazu krwi w celu określenia ilości poszczególnych granulocytów. Inne granulocyty wybarwiają się pod wpływem barwników o obojętnym oraz kwaśnym odczynie.

Odporność komórkowa a bazofile

Bazofile to komórki układu odpornościowego, które biorą udział w eliminacji zagrażających zdrowiu patogenów. Są one zdolne do pochłaniania i trawienia wrogów oraz neutralizacji pozostałości zniszczonych przez inne komórki układu odpornościowego „obcych”. Z tego względu bazofile są niezwykle ważne dla odporności komórkowej oraz naszego zdrowia.

Zaburzenia związane z funkcjonowaniem układu immunologicznego oraz stany zapalne mogą prowadzić zarówno do podwyższenia poziomu bazofili, jak i do jego obniżenia. W jednym i drugim przypadku mamy do czynienia z alarmującą sytuacją, która powinna skłonić lekarza do zlecenia dodatkowych badań diagnostycznych.

Bazofile – norma

Ocena ilości bazofili w badanej próbce bywa oznaczana w różny sposób. Niektóre laboratoria stosują normę od 0 do 300 komórek na mikrolitr, jednak możemy się także spotkać z procentowym oznaczeniem bazofili – w tym przypadku ich liczba nie powinna stanowić więcej niż 1% wszystkich białych krwinek.

Warto wiedzieć, że normy mogą być różne w przypadku konkretnego laboratorium, dlatego nie należy samodzielnie analizować wyników, aby się niepotrzebnie nie stresować. Najlepiej z wynikami badania krwi od razu zgłosić się do lekarza, który je zinterpretuje i wyjaśni, co oznaczają.

O czym świadczą bazofile podwyższone?

Podwyższony poziom bazofili ma związek zarówno z toczącymi się chorobami, jak i alergiami, które wyzwalają różne alergeny. W sytuacji, gdy trudno jest określić, czy faktycznie mamy do czynienia z alergią, badanie krwi z rozmazem może ją potwierdzić lub wykluczyć.

Zbyt duża liczba bazofili jest często obserwowana w przypadku schorzeń o podłożu reumatologicznym, schorzeń jelit, niektórych nowotworów oraz poważnych schorzeń płuc np. gruźlicy. Bazofilia to także jeden z objawów, które mogą świadczyć o białaczce.

O czym świadczą obniżone bazofile?

Niski poziom bazofili może być związany np. z przewlekłą, wyniszczającą chorobą oraz stosowaniem niektórych leków m.in. nadużywaniem antybiotyków. Bazopenia jest także typowym objawem zaburzeń endokrynologicznych, schorzeń bakteryjnych i wirusowych, a także przewlekłego stresu, który ma wpływ nie tylko na nasze samopoczucie, ale także m.in. parametry krwi.

