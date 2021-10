Dlaczego zęby mądrości pojawiają się dopiero w dorosłości? Naukowcy mają odpowiedź

Zęby trzonowe pojawiają się u człowieka bardzo późno – później, niż u jakiegokolwiek innego gatunku. Fakt ten od długiego czasu badali paleoantropolodzy. Wskazywali oni początkowo na wydłużający się czas życia człowieka, jego późne względem innych gatunków dojrzewanie, czy sposób przetwarzania pokarmu.

Dlaczego zęby trzonowe wyrzynają się tak późno?

Ostatnie badania naukowe w tym zakresie przeprowadziła antropolog Halszka Głowacka z University of Arizona u USA z pomocą Gary'ego Schwartza, paleoantropologa z Instytutu Pochodzenia Człowieka na Uniwersytecie Arizony. Przekształcając kości i zęby 21 gatunków naczelnych w modele 3D, naukowcy ustalili, że pojawienie się zębów trzonowych ma wiele wspólnego z delikatną równowagą biomechaniki w naszych rosnących czaszkach. Ich badanie ujawniło, że rozwój szczęki determinuje nie tylko miejsce, ale i czas pojawienia się zębów trzonowych.

Zęby to nie pojedyncze elementy, które funkcjonują niezależnie. Podtrzymuje je całe mnóstwo mięśni i kości, dzięki czemu przez wywieranie nacisku możemy w kontrolowany sposób rozerwać i zmielić jedzenie. I wydaje się, że to powiązanie stoi za naszym opóźnionym wzrostem ósemek.

„Okazuje się, że nasze szczęki rosną bardzo powoli, prawdopodobnie z powodu ogólnie długiej historii życia i, w połączeniu z naszymi krótkimi twarzami, pojawiają się opóźnienia. Zęby wychodzą, gdy dostępna jest mechanicznie bezpieczna przestrzeń”, mówi Schwartz. W przypadku gatunków o dłuższych szczękach czas potrzebny czaszce na rozwinięcie odpowiedniej struktury zębów znajdujących się najbliżej mięśni w pobliżu zawiasu jest stosunkowo krótki.

Na przykład u makaka zęby trzonowe wykształcają się do 5 roku życia, u pawiana żółtego – do 7. Ludzie, ze swoimi znacznie bardziej płaskimi twarzami, jest w nieco odmiennej sytuacji. Zęby muszą „czekać”, aż nasze czaszki rozwiną się do takiego stopnia, że siły wywierane na każdy zestaw dorosłych zębów trzonowych nie uszkodzą rosnącej szczęki.

„To badanie dostarcza nowego, ważnego punktu widzenia na znane od dawna powiązania między rozwojem zębów, wzrostem czaszki i profilami dojrzewania” – powiedziała Głowacka.

