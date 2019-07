Jakie choroby może przenosić komar?

Komary to owady, które nie tylko są uciążliwe, ale zyskały także złą sławę przez przenoszoną przez niektóre z nich malarię. Chociaż najczęściej choroby przenoszą komary bytujące w krajach egzotycznych, to wraz z informacją, że dotarł do nas komar tygrysi, wzrosła także obawa, czy rodzime komary także nam zagrażają. Poznaj oficjalne stanowisko Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także dowiedz się, czy jest się czego obawiać.

Jakie choroby przenoszą komary w Polsce?

Obecnie, nasze rodzime komary nie powodują chorób u ludzi. Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny w klimacie umiarkowanym przejściowym nie ma odpowiednich warunków, aby rozwijały się gatunki komarów, które występują w innych krajach i przenoszą groźne choroby. Dlatego też, chociaż na terenach naszego kraju znajduje się wiele obszarów wody stojącej, co sprzyja namnażaniu komarów, to nie ma w Polsce ryzyka zarażenia się chorobą zakaźną przenoszoną przez rodzime komary. Przy okazji, warto również podkreślić, że klimat się ociepla, następuje ekspansja gatunków, dlatego też z czasem sytuacja ta może ulec zmianie.

Komary a choroby, które mogą przenosić

Najgroźniejszą chorobą, która jest przenoszona przez komary jest malaria. Pierwotniak, który ją wywołuje, najlepiej rozwija się w tropikach, gdzie temperatury są wysokie, a wilgotność wynosi ponad 60 proc. Wystarczy ukąszenie zarażonego komara, aby zarazić się chorobą. By jednak tego uniknąć, przed podróżą należy dowiedzieć się, jak najwięcej o regionie i znajdujących się tam zagrożeniach, a także skontaktować się z lekarzem medycyny tropikalnej, który zaleci leki przeciwmalaryczne. Warto wiedzieć, że nie istnieje szczepionka przeciw malarii, jednak stosowanie leków, a także repelentów, moskitier i odzieży z długim rękawem z pewnością zmniejsza ryzyko choroby. Inną chorobą, którą przenoszą komary jest dirofilarioza. Aby człowiek zaraził się tą chorobą pasożytniczą, najpierw komar musi zarazić psa, a dopiero z niego przechodzi ona na człowieka. Jeśli występuje, to najczęściej pasożyt bytuje pod skórą, co zdradza ok. 2 cm guzek na skórze. Leczenie dirofilariozy polega na usunięciu pasożyta podczas zabiegu chirurgicznego. Kolejną chorobą, którą przenoszą zarażone komary jest leiszmanioza. Podobnie jak w przypadku poprzedniej choroby, przenoszona jest dopiero z psa na człowieka, po uprzednim ugryzieniu czworonoga przez zarażonego komara. Może mieć trzy odmiany: trzewną, skórną i skórno-śluzową. Objawia się szarym kolorem skóry oraz występującymi na niej owrzodzeniami. Leczenie polega na antybiotykoterapii.

Inne choroby, które mogą przenosić komary:

malaria,



denga,



żółta febra,



gorączka zika,



japońskie zapalenie mózgu.



Czemu komary tygrysie, które ostatnio pojawiły się w Polsce są niebezpieczne?

Niedawno pojawiły się informacje o tym, że komar tygrysi pojawił się w Polsce. Chociaż informacje te są niepotwierdzone, to jednak warto wiedzieć, że jest to niebezpieczny gatunek, który przenosi choroby takie jak:

żółta febra,



denga,



japońskie zapalenie mózgu



i chikungunya (podobna do dengi).



Należy podkreślić, że kiedyś owad ten występował tylko w Azji oraz na wyspach Oceanu Spokojnego i Indyjskiego, jednak wraz z ociepleniem klimatu trafił także do Europy.

Można go z łatwością rozpoznać, gdyż jest prawie dwa razy większy od komarów, które standardowo widuje się w Polsce, a dodatkowo ma charakterystyczne srebrno-białe pasy na odwłoku. I chociaż specjaliści potwierdzają, że dla komara tygrysiego nadal w Polsce jest zbyt chłodno, aby się rozmnażać, to temat jest poważny i monitorowany.

