Zaparcia na wakacjach. O jakie produkty pytać w aptece?

Zaparcia w podróży to częsty problem, który dotyka osób w różnym wieku. Warto podkreślić, że jest to uciążliwa dolegliwość, która może występować tylko podczas urlopu, dlatego tym bardziej może dziwić osoby, które wcześniej się z nimi nie spotkały.

Problemy z wypróżnianiem: Dlaczego dochodzi do zaparć na wakacjach?

Powstawaniu zaparć sprzyja długotrwałe unieruchomienie, dlatego też bardzo często ich powodem jest np. długa podróż w jednej pozycji. Ponadto, zaparcia na urlopie powstają także na skutek zmiany rytmu dobowego oraz zmiany diety. Trudności w wypróżnianiu może powodować także odwodnienie oraz brak aktywności fizycznej. Do tego dochodzą także kwestie psychiki, które niestety także często mają związek z zaparciami. Chodzi konkretnie o to, że wiele osób ma opór przed skorzystaniem z toalety w miejscu publicznym, co przyczynia się do odwadniania stolca i tym samym trudności w jego wydaleniu.

Zanim sięgniesz po leki…

Aby okiełznać sytuację i nadal cieszyć się urlopem, warto przede wszystkim nawodnić się. Należy pamiętać, aby dziennie wypijać minimum 2 litry wody niegazowanej, z uwzględnieniem, aby robić to małymi łykami. Dodatkowo, warto wzbogacić swoje menu o produkty z błonnikiem. W diecie nie powinno brakować pełnoziarnistego makaronu, kasz, pieczywa oraz warzyw i owoców. Warto także postawić na suszone śliwki, morele i nasiona (np. słonecznika i pestki dyni). Należy spożywać również produkty probiotyczne np. kefir, jogurt naturalny, ogórki i kapustę kiszoną. Codzienne menu na wakacjach można urozmaicić poprzez spożywanie przed kolacją 2 łyżeczek siemienia lnianego popijanych letnią wodą. Oprócz tego warto także postawić na aktywność fizyczną – nie muszą to być intensywne ćwiczenia, świetnym rozwiązaniem jest np. spacer.

Wybierz właściwy lek na zaparcia

Jeśli jednak nic nie pomaga, to warto odwiedzić specjalistę, który z pewnością pomoże przepisując leki na receptę. W przypadku, gdy sytuacja nie jest kryzysowa, można udać się także do apteki i dopytać o odpowiednie preparaty specjalistę. Najczęściej, wskazane przez farmaceutę środki będą zawierały w składzie błonnik oraz laktulozę, które chociaż są łagodne, to skutecznie pomagają rozprawić się z problemem. Zaparcia na wakacjach mogą ustąpić także po zastosowaniu preparatów, które przywracają rytm wypróżnień – mogą mieć formę doustną, jak i postać czopków (np. czopki glicerolowe, olejek rycynowy). Należy jednak pamiętać, że w przypadku zaparć, które występują kilka dni, towarzyszy im ból oraz objawy takie jak biegunka, konieczna jest wizyta u specjalisty.

