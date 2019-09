Niewiarygodnie prosty i tani sposób walki z cukrzycą. Będzie przełom?

Motywacyjne wiadomości tekstowe mogą pomóc osobom cierpiącym na cukrzycę lepiej zarządzać swoim stanem zdrowia. Naukowcy odkryli, że seria prostych SMS-ów może poprawić kontrolę poziomu cukru we krwi u osób z cukrzycą i chorobą niedokrwienną serca. To interesujące i obiecujące badania, ponieważ taką formę wsparcia można zaoferować większości ludzi na świecie. W dodatku kosztuje ona niewiele.

Motywacyjne SMS-y

W badaniu opublikowanym w czasopiśmie „Circulation: Cardiovascular Quality and Outcome” udział wzięły 502 osoby z 34 szpitali w Chinach. Wszyscy pacjenci otrzymali typową opiekę, ale naukowcy podzielili uczestników na dwie grupy. Jedna grupa otrzymywała sześć automatycznie generowanych tekstów tygodniowo (motywacyjna grupa tekstowa).

Wiadomości te koncentrowały się na różnych czynnikach, w tym na kontrolowaniu poziomu glukozy i ciśnienia krwi, poradach dotyczących stylu życia oraz na znaczeniu przestrzegania zasad dotyczących leków. Druga grupa otrzymywała tylko dwa teksty miesięcznie (grupa kontrolna), dziękujące im za udział w badaniu.

Jak brzmiały treści SMS-ów, które otrzymywały osoby z pierwszej grupy? Np. „Boisz się zbadać poziom glukozy we krwi, ponieważ to boli? Spróbuj wykonać nakłucie na bokach palców lub obróć palce, co może pomóc w zmniejszeniu bólu”.

Potężne, niefarmakologiczne rozwiązanie

Po 6 miesiącach od otrzymania wiadomości poziom cukru we krwi był wyraźnie niższy w grupie tekstów motywacyjnych. Nie było różnicy między obiema grupami pod względem skurczowego ciśnienia krwi, wskaźnika masy ciała (BMI) lub cholesterolu lipoprotein o niskiej gęstości.

„Konieczne są dalsze badania, ale ta interwencja niefarmakologiczna może służyć jako potężne narzędzie do transformacji świadczenia usług zdrowotnych na całym świecie i poprawy zdrowia w różnych populacjach” – twierdzi dr Xiqian Huo Beijing's Fuwai Hospital.

