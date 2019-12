Odrobaczenie ludzi – kiedy jest konieczne? Tych metod nie stosuj

Coraz częściej słyszymy, że nawet 90% populacji ludzkiej może mieć robaki. Wydaje się to niewiarygodne, bo obecny poziom higieny oraz świadomość zagrożeń, jakie niosą za sobą choroby pasożytnicze, sprawiają, że staramy się dbać o profilaktykę. To działa, co potwierdzają statystyki dotyczące liczby przypadków chorób pasożytniczych w Polsce. Niestety, nie brakuje głosów, które o wszystkie schorzenia i dolegliwości zdrowotne oskarżają pasożyty i tym samym, skłaniają nas do stosowania mniej lub bardziej bezpiecznych metod, które mają sprawić, że pozbędziemy się robaków.

Kiedy trzeba się odrobaczyć?

Odrobaczanie ludzi powinno zawsze odbywać się pod nadzorem lekarza i po wykonaniu badań, które potwierdzą obecność pasożytów w organizmie. Nie brakuje głosów, że są one mało wiarygodne; rośnie też liczba nowoczesnych sposobów wykrywania robaków np. dzięki biorezonansowi magnetycznemu i badaniu żywej kropli krwi, jednak okazuje się, że to jedynie moda i sposób na spore pieniądze, które wydajemy na badania o niepotwierdzonej naukowo skuteczności, zioła i „magiczne mikstury”. Od kilku lat trwa zagorzała dyskusja pomiędzy przedstawicielami medycyny konwencjonalnej i niekonwencjonalnej właśnie na temat odrobaczania. Lekarze twierdzą, że profilaktyczne odrobaczanie nie jest konieczne, a znachorzy, zielarze i inni przedstawiciele medycyny niekonwencjonalnej, że trzeba je przeprowadzać, bo rzekomo wszyscy jesteśmy zarobaczeni, ale o tym nie wiemy. Przeczą temu rejestry przypadków chorób pasożytniczych np. lambliozy, toksoplazmozy, zakażeń tasiemcem czy włośnicy. Warto wiedzieć, że zakażenie pasożytami jest zagrożeniem dla zdrowia i życia oraz daje wyraźne objawy, które nietrudno jest rozpoznać. Co więcej, nieleczone choroby pasożytnicze prowadzą do śmierci, a zgodny z powodu schorzeń pasożytniczych w Polsce nie są notowane od kilkudziesięciu lat.

Jedyną przesłanką do wykonania odrobaczenia jest stwierdzone zakażenie pasożytami. Badania warto wykonać, m.in., gdy:

mamy kontakt z dzikimi zwierzętami lub bytują one w naszym bezpośrednim sąsiedztwie,



ktoś w naszym otoczeniu stosował tabletki z jajami tasiemca,



przebywaliśmy w rejonach świata, gdzie zakażenia pasożytami są częste,



lekarz weterynarii stwierdzi zakażenie pasożytnicze u naszych zwierząt domowych – zapobiega temu profilaktyczne odrobaczenia czworonogów i innych, domowych pupili oraz zapewnianie im stałej opieki weterynaryjnej,



w szkole lub przedszkolu naszego dziecka wystąpiły przypadki np. owsicy,



spożywamy surową, nieprzebadaną na obecność pasożytów dziczyznę.

Nawet w powyższych przypadkach odrobaczenie musi zostać poprzedzone badaniami lekarskimi!

Co na odrobaczenie?

Do odrobaczania służą wydawane ze wskazania lekarza leki na receptę. Trzeba je przyjmować zgodnie z zaleceniami i pod nadzorem lekarza. W przypadku stwierdzonej choroby pasożytniczej może być wskazana hospitalizacja. Zakażenie pasożytami jednego członka rodziny wymaga przeprowadzenia badań u osób, które miały z nim bezpośredni kontakt.

Naturalne metody na odrobaczanie, których lepiej nie stosować

Zioła, suplementy diety, olej rycynowy, pestki dyni, dziwne rytuały, które trzeba odprawiać podczas pełni księżyca, a nawet stosowanie tabletek odrobaczających, które przeznaczone są dla psów i kotów to polecane, domowe metody na odrobaczanie. Nie należy ich stosować ze względu na zagrożenie, jakie za sobą niosą. Nawet stosowanie znanych ziół może negatywnie wpłynąć na stan zdrowia, zwłaszcza gdy podajemy je dzieciom, które uważane są za częstych nosicieli pasożytów. Równie szkodliwe są suplementy na robaki, które pojawiają się w sklepach i są polecane np. na forach internetowych w celu osiągnięcia sporych zysków. Nieszkodliwe może okazać się jedynie spożywanie pestek dyni, które są cennym źródłem witamin oraz minerałów.

