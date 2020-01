Zagrożenia dla zdrowia w Chinach będą większe z powodu fal upałów?

Badanie przeprowadzone przez University of Reading, University of Edinburgh, Met Office i kilka chińskich instytucji pokazuje, że 30-dniowe okresy obfitych upałów pojawiających się z dnia na dzień, takie jak te, które zabiły lub przyczyniły się do hospitalizacji wielu osób w północno-wschodnich Chinach w 2018 r., które występowały raz na 500 lat teraz występują raz na 60 lat. Odkryli również, że ekstremalne upały w ciągu dnia, a także ekstremalne opady deszczu staną się w przyszłości bardziej powszechne w kraju, ponieważ ludzie emitują gazy cieplarniane do atmosfery.

Sytuacja może się pogorszyć

Dr Buwen Dong, współautor i badacz z University of Reading powiedział: „Ludzie już cierpią z powodu częstszych ekstremalnych upałów w Chinach, a to stanie się bardziej powszechne w przyszłości ze względu na zmiany klimatu. Szczególnie niepokojące jest to, że wysokie temperatury w nocy stają się coraz większym zagrożeniem. Nie daje to wytchnienia ludziom walczącym z upałem w ciągu dnia i może prowadzić do śmierci w wyniku udaru cieplnego, szczególnie dla osób wrażliwych. Lepsze strategie przystosowywania się i radzenia sobie ze wzrostem temperatury są niezbędne do ratowania życia”.

W dwóch badaniach naukowcy przyjrzeli się, jak powszechne są takie upały w północno-wschodnich i wilgotność w środkowo-zachodnich Chinach z powodu zmian klimatu wywołanych przez człowieka. Przyjrzeli się prawie 50 mln dziennych rekordów temperatury zarejestrowanych na 2400 stacjach pogodowych w Chinach w latach 1961-2018, a także danym z innych źródeł.

Naukowcy odkryli również, że zmiany klimatu spowodowały, że opady deszczu są bardziej prawdopodobne podczas epidemii w środkowo-zachodnich Chinach. Korzystając z modeli klimatycznych, obliczyli, że ekstremalne ulewy stały się 1,5 x bardziej prawdopodobne od czasów przedindustrialnych, podczas gdy prawdopodobieństwo trwałych ulewnych opadów spadło o 47 proc.

Obecny stan zagrożenia zdrowia w Chinach powoduje zgony wielu osób, a niniejszy raport pokazuje, w jaki sposób zmiany klimatu mogą również powodować poważne zagrożenia zdrowia w regionie w przyszłości. Cieplejszy klimat będzie miał poważny wpływ na zdrowie na świecie, a ekstremalne temperatury, które przyczyniły się do hospitalizacji rekordowej liczby ludzi w Chinach w 2018 r. prawdopodobnie będą występować częściej w przyszłości.

