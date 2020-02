Drętwienie i mrowienie twarzy – czy zawsze jest niepokojącym objawem?

Drętwienie twarzy oraz mrowienie twarzy to tzw. parestezje. Dolegliwości te mogą być spowodowane zarówno poważnymi schorzeniami np. zaburzeniami neurologicznymi, jak i mniej groźnymi przyczynami, które wymagają m.in. zmiany diety oraz suplementacji witamin i minerałów. Dowiedz się więcej na temat schorzeń powodujących uczucie mrowienia twarzy.

Drętwienie twarzy – przyczyny

Zwykle mrowienie i drętwienie twarzy nie świadczą o poważnych schorzeniach. Jeżeli pojawiają się sporadycznie oraz nie towarzyszą im inne, niepokojące objawy np. zaburzenia czucia, niedowład, zaburzenia mowy i problemy z mimiką, to nie powinny być powodem do niepokoju, ale nie oznacza to, że można je bagatelizować. Jedną z częstszych przyczyn doświadczania nieprzyjemnego mrowienia i drętwienia okolicy twarzy jest przeciążenie naszego układu nerwowego nadmiarem bodźców. Stres, niewyspanie oraz problemy dnia codziennego mogą spowodować pojawienie się zaburzeń w funkcjonowaniu układu nerwowego i rozwoju nerwicy. Inną przyczyną drętwienia i mrowienia twarzy jest niedobór witamin oraz minerałów. U osób, które stosują restrykcyjne diety, często pojawiają się parestezje – w większości przypadków wystarczy zmiana diety i suplementacja witamin oraz minerałów, aby poradzić sobie z tym problemem.

Niestety, parestezje mogą też świadczyć o poważniejszych problemach zdrowotnych. Należą do nich zaburzenia związane z niedotlenieniem mózgu, ciężkimi schorzeniami neurologicznymi np. stwardnieniem rozsianym, zwyrodnieniami w obrębie kręgosłupa szyjnego, boreliozą, migreną oraz epilepsją. Dość często mrowienie i drętwienie twarzy są też związane z zapaleniem nerwu trójdzielnego. Każde z tych schorzeń wymaga konsultacji lekarskiej.

Natychmiastowa reakcja jest konieczna w momencie, gdy oprócz mrowienia lub drętwienia twarzy pojawiają się także inne dolegliwości i obawy, m.in.:

splątanie i dezorientacja,



opadanie kącika ust lub kącika oka,



nagła zmiana rysów twarzy,



zawroty głowy,



problemy z doborem słów,



problemy z przełykaniem,



szumy uszne oraz ból głowy,



połowiczny paraliż twarzy.



Mrowienie twarzy – nerwica

Parestezje w obrębie tworzy i innych części ciała mogą być związane z nerwicą. Należą do jednych z częściej występujących objawów tej choroby i mogą pojawiać się zarówno w okresie silnego stresu, jak i wówczas, gdy organizm „odpoczywa” po silnym napięciu. Zwykle uczucie mrowienia i drętwienia nie jest jedynym objawem nerwicy i towarzyszą mu inne dolegliwości np. uczucie guli w gardle, mrowienie języka, mrowienie rąk i nóg, bóle brzucha, niepokój, uczucie silnego lęku, które występuje wraz z kołataniem serca, dusznościami i uczuciem paniki. W przypadku nerwicy niezbędna jest konsultacja z lekarzem pierwszego kontaktu, który zleci wykonanie podstawowych badań, a jeżeli nie wykażą one żadnych nieprawidłowości, to skieruje osobę chorą na konsultację psychologiczną lub psychiatryczną.

Mrowienie twarzy – niedobory żywieniowe

Uczucie mrowienia i drętwienia mogą powodować niedobory witamin oraz minerałów – w szczególności niski poziom magnezu oraz wapnia. Przyczyną dolegliwości mogą być też niedobory witamin z grupy B.

Drętwienie twarzy od kręgosłupa

Zwyrodnienie kręgosłupa szyjnego także może powodować parestezje. Są one spowodowane uciskiem na nerwy i zwykle towarzyszą im dodatkowe objawy np. ból głowy, który pojawia się po długotrwałym przebywaniu w jednej pozycji, uczucie ciężkości w okolicy karku oraz ramion, a także zawroty głowy i drętwienie rąk.

Drętwienie twarzy a epilepsja

Epilepsja, czyli padaczka nie zawsze musi przebiegać z typowym napadem drgawek. Niektóre rodzaje padaczek powodują, że osoba chora może odczuwać jedynie drętwienie lub mrowienie skóry, cierpieć na chwilowe zaburzenia wzroku, czuć dziwne zapachy lub tracić kontakt z rzeczywistością, co jej otoczenie może brać za zwykle zamyślenie.

Jedną z poważniejszych przyczyn wystąpienia parestezji jest także stwardnienie rozsiane oraz borelioza. Drętwienie i mrowienie mogą być pierwszymi objawami tych chorób, dlatego nie należy bagatelizować niepokojących dolegliwości i zawsze trzeba wykonać niezbędne badania.

