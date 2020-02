Test na szczepionkę przeciw HIV skończył się „głębokim rozczarowaniem”

Amerykański Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych ogłosił, że badanie przeprowadzane w RPA zostało wstrzymane po monitorowaniu danych na temat bezpieczeństwa szczepionki przeciw HIV, która okazała się nieskuteczna. NIAID zauważył, że zarząd nie wyraził żadnych obaw dotyczących bezpieczeństwa.

„Szczepionka przeciw HIV jest niezbędna do zakończenia globalnej pandemii i mieliśmy nadzieję, że ten kandydat na szczepionkę zadziała. Niestety, nie działa” – podał dr Anthony Fauci, dyrektor NIAID w pisemnym oświadczeniu z poniedziałku. „Kontynuowane są badania nad innymi podejściami do bezpiecznej i skutecznej szczepionki przeciw HIV, którą nadal uważam za możliwą do stworzenia” – powiedział.

W oddzielnym komunikacie prasowym Global Vaccine Enterprise ogłosiło „głębokie rozczarowanie”, że badanie zostało przerwane. „Chociaż jest to poważny problem w tej dziedzinie, musimy kontynuować badania nad szczepionką zapobiegawczą. Wskaźniki infekcji HIV, które nie ustąpiły w tym regionie, powinny przyciągnąć większą uwagę na całym świecie i inwestycje w tę misję” – podała Linda-Gail Bekker, była prezes Międzynarodowego Towarzystwa ds. AIDS i przewodnicząca Enterprise Advisory Group.

Badanie rozpoczęło się w 2016 r. i objęło 5407 wolontariuszy niezakażonych HIV w Południowej Afryce. Byli to aktywni seksualnie mężczyźni i kobiety w wieku 18-35 lat, którzy zostali losowo przydzieleni do otrzymywania szczepionki lub placebo.

Analiza badania nie wykazała znaczącej różnicy w kolejnych zakażeniach HIV wśród ochotników w grupie szczepionkowej w porównaniu z grupą placebo. Według NIAID, 129 osób zakażonych HIV wystąpiło wśród biorców szczepionki, a 123 osoby zakażone HIV wystąpiły wśród biorców placebo. Uczestników poinformowano o zakończeniu badania, jednak naukowcy będą za jakiś czas wznawiać obserwacje..

