Czy szczepionki przeciwko zapaleniu płuc chronią przed nowym koronawirusem? „Nie. Szczepionki przeciw zapaleniu płuc, takie jak szczepionka przeciwko pneumokokom i szczepionka przeciwko Haemophilus influenza typu B (Hib), nie zapewniają ochrony przed nowym koronawirusem. Wirus jest tak nowy i inny, że potrzebuje własnej szczepionki. Naukowcy próbują opracować szczepionkę przeciwko 2019-nCoV, a WHO wspiera ich wysiłki. Chociaż szczepionki te nie są skuteczne przeciwko 2019-nCoV, zaleca się szczepienie przeciwko chorobom układu oddechowego, aby chronić swoje zdrowie” – czytamy na stronie Światowej Organizacji Zdrowia.

Znamy oficjalną nazwę koronawirusa

Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował, że choroba wywołana koronawirusem od teraz będzie nosiła nazwę COVID-19. – Nazwa ta została wybrana, ponieważ jest łatwa do wymówienia i nieposiadająca negatywnie etykietującego odniesienia do określonego kraju lub jego mieszkańców – tłumaczył Tedros Adhanom Ghebreyesus. Szef WHO wyjaśnił, że „co” w nazwie oznacza koronę, „vi” – wirus, a „d” – disease (ang. choroba). Liczba 19 wskazuje rok pojawienia się wirusa – 2019.

Tedros Adhanom Ghebreyesus podkreślił, że opracowywanie szczepionek i środków leczniczych to ważna część programu badań. – Zajmie to trochę czasu, ale nie jesteśmy bezbronni. Mamy realną szansę na powstrzymanie tej epidemii – zapewnił. Z informacji szefa WHO wynika, że pierwsze szczepionki mają być dostępne za około 18 miesięcy. Jednocześnie dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia przyznał, że epidemię koronawirusa należy traktować jak zjawisko podobne w skutkach do ataku terrorystycznego, ponieważ wywołuje takie same, albo nawet większe wstrząsy społeczne, polityczne oraz gospodarcze.

