Seksualność i tożsamość płciowa mogą być czynnikami ryzyka raka skóry?

Ryzyko zachorowania na raka skóry może się różnić w zależności od orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, jak sugerują dwa nowe badania. Analiza danych z ankiet przeprowadzonych wśród ponad 800000 dorosłych Amerykanów wykazała, że ​​rak skóry może występować częściej u mężczyzn homoseksualnych i biseksualnych oraz osób, które nie utożsamiają się ze swoją płcią. Badania opublikowano w JAMA Dermatology.

– Musimy dowiedzieć się, co jest przyczyną tego zwiększonego ryzyka, dlaczego te grupy są bardziej podatne i co można zrobić, aby zmniejszyć ryzyko – powiedział dr Arash Mostaghimi z Brigham and Women's Hospital w Bostonie.

– Inne badania wykazały, że homoseksualiści i biseksualiści częściej korzystają z solarium – powiedział Mostaghimi. Dodał jednak, że istnieją inne możliwe przyczyny wyższych wskaźników raka skóry w tych grupach. – Może istnieć przyczyna biologiczna lub mogą występować różnice w ekspozycji na różne czynniki, takie jak wirus brodawczaka ludzkiego (HPV). Uważa się, że HPV jest związany z rakiem płaskonabłonkowym w niektórych populacjach.

Oba nowe artykuły zostały napisane przez Mostaghimiego i jego współpracowników: jeden dotyczy raka skóry i orientacji seksualnej, drugi dotyczy raka skóry i tożsamości płciowej. Oba przeanalizowały dane z kwestionariuszy Centrów Kontroli i Prewencji Chorób.

Badanie dotyczące orientacji seksualnej obejmowało dane od 845264 mężczyzn i kobiet, w tym osób identyfikujących się jako heteroseksualne, homoseksualne lub biseksualiśne. W tym badaniu, w porównaniu z heteroseksualnymi mężczyznami, homoseksualiści byli o 26% bardziej narażeni na raka skóry w ciągu całego życia, a wśród mężczyzn biseksualnych ryzyko było o 48% wyższe. W porównaniu z kobietami heteroseksualnymi lesbijki miały mniej więcej takie same ryzyko zachorowania na raka skóry, a wśród kobiet biseksualnych występowało ono o 22% rzadziej.

Badanie tożsamości płciowej obejmowało 864197 dorosłych, w tym mężczyzn i kobiety, których tożsamość płciowa jest zgodna z płcią przy urodzeniu (cis), transpłciowych mężczyzn, transpłciowe kobiety i osoby nieidentyfikujące się z płciami (niebinarne). W porównaniu z częstością występowania u cis-mężczyzn, nowotwory skóry występowały o 15% rzadziej u cis-kobiet, ale ponad dwukrotnie częściej wśród osób niebinarnych.

– Poza klinikami HIV lekarze nie uważają tego za problem – powiedział dr Diwakar Davar, onkolog i hematolog z UPMC Hillman Cancer Center w Pittsburghu. – Jest to bardzo ważna rzecz w leczeniu raka. Jeśli nie rozumiesz tej bardzo ważnej kwestii osobistej, możesz nie być w stanie nawiązać relacji z pacjentem, co może wpłynąć na zdolność pacjenta do kontynuowania leczenia.

Według badaczy raporty pokazują, że homoseksualiści częściej korzystają z łóżek do opalania niż mężczyźni heteroseksualni. Co więcej, wskaźniki zakażeń wirusem HIV są wyższe u homoseksualistów niż u heteroseksualnych mężczyzn, co może zwiększać ryzyko raka skóry.

