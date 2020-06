Dlaczego osoby niepalące zapadają na POChP? Naukowcy w końcu znaleźli odpowiedź

W badaniu przeanalizowano skany CT ponad 6500 dorosłych i stwierdzono, że osoby z małymi drogami oddechowymi w stosunku do objętości płuc – związek zwany dysanapsą – są narażone na zwiększone ryzyko przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) niezależnie od ich nawyków związanych z paleniem.

„Nasze badanie pokazuje, że posiadanie niewymiarowego drzewa dróg oddechowych upośledza oddychanie i naraża na POChP w późniejszym życiu”, mówi główny autor Benjamin M. Smith, z Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons.

„Nasze odkrycia sugerują, że dysanapsa jest głównym czynnikiem ryzyka POChP – na równi z paleniem papierosów” – mówi Smith. „Uważa się, że Dysanapsis powstaje we wczesnym okresie życia. Zrozumienie biologicznych podstaw dysanapsis może pewnego dnia prowadzić do interwencji we wczesnym okresie życia w celu promowania zdrowego i odpornego rozwoju płuc”.

Badanie zostało dzisiaj opublikowane online w Journal of the American Medical Association.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest ciężką i postępującą chorobą płuc. Jednak wczesna diagnoza i odpowiednie leczenie mogą znacznie poprawić rokowania. Niestety, o POChP mówi się niewiele. W kontekście chorób płuc najczęściej wymienia się bowiem raka płuc. Ale przewlekła obturacyjna choroba płuc występuje powszechnie, a jej wczesne objawy łatwo zbagatelizować. Brak odpowiedniej reakcji spowoduje, że choroba się rozwinie, utrudniając oddychanie.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc – co to takiego?

POChP jest długotrwałą chorobą płuc, która powoduje niedrożność dróg oddechowych człowieka i utrudnia oddychanie. Jest to stan progresywny, co oznacza, że ​​z czasem ulega pogorszeniu. Bez leczenia POChP może zagrażać życiu. Nie ma lekarstwa na POChP, ale odpowiednie leczenie może złagodzić objawy choroby, zmniejszyć ryzyko zgonu i poprawić jakość życia.

W krajach rozwiniętych największą przyczyną POChP jest palenie papierosów. Około 90 procent osób z POChP to palacze lub byli palacze. Wśród palaczy 20 do 30 procent rozwija POChP. Wielu z nich ma zmniejszoną czynność płuc. Oprócz dymu papierosowego, dym papierosowy, dym z fajki i bierne palenie mogą powodować POChP. Ponadto ryzyko POChP jest znacznie większe w przypadku astmatyków.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc – objawy

Przewlekła obturacyjna choroba płuc rozwija się powoli, nawet przez kilka lat. Ponieważ rozwija się z czasem, objawy łatwo bagatelizować, a nawet można powoli się do nich przyzwyczajać. Co powinno zaniepokoić?

Przewlekły kaszel. Uporczywy lub przewlekły kaszel jest często jednym z pierwszych objawów POChP. Jeżeli kaszel utrzymuje się powyżej 2 miesięcy, koniecznie trzeba zgłosić się do lekarza.



Nadmierna produkcja śluzu. Wytwarzanie zbyt dużej ilości śluzu może być wczesnym objawem POChP. Śluz jest niezbędny do utrzymania dróg oddechowych w stanie wilgotnym, a także wychwytuje zarazki i czynniki drażniące, które dostają się do płuc.



Duszności. Zatkanie dróg oddechowych może utrudnić oddychanie, co prowadzi do duszności. Jest to kolejny powszechny objaw POChP. Początkowo duszność może wystąpić jedynie po wysiłku fizycznym, ale z czasem może się pogarszać.



Inne objawy POChP mogą obejmować:

świszczący lub głośny oddech,



ból w klatce piersiowej,



odkrztuszanie krwi,



ucisk w klatce piersiowej,



częste przeziębienia, grypa lub inne infekcje dróg oddechowych,



niezamierzoną utratę masy ciała,



brak energii,

obrzęk w dolnej części nóg.



Należy pilnie wezwać pomoc, jeśli:

paznokcie lub usta są niebieskawe lub szare, ponieważ wskazuje to na niski poziom tlenu we krwi,



pojawił się problem ze złapaniem oddechu,



osoba nie jest w stanie rozmawiać,



pojawia się dezorientacja, zawroty głowy,



występują niepokojące objawy ze strony serca, takie jak kołatanie, arytmia.



Osoba zmagająca się z POChP może mieć lepsze i gorsze momenty. W niektórych sytuacjach choroba bowiem się zaostrza, dając intensywniejsze objawy. Wyzwalacze POChP mogą obejmować infekcje klatki piersiowej i ekspozycję na dym papierosowy i inne czynniki drażniące płuca.

Wczesne rozpoznanie POChP może umożliwić pacjentowi wcześniejsze podjęcie leczenia, co może spowolnić postęp choroby, zanim stanie się ona ciężka lub zagrażać życiu.

