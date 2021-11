Łyżeczkowanie macicy – zabieg, którego nie należy się bać. Na czym polega?

Wyłyżeczkowanie macicy (abrazja jamy macicy) przeprowadzane jest zarówno w celach leczniczych, jak i diagnostycznych. Zabieg ten okazuje się niezbędny m.in. po poronieniu w celu uniknięcia powikłań związanych z niecałkowitym wydaleniem jaja płodowego oraz po porodzie, gdy w macicy pozostały fragmenty łożyska.

Co to jest łyżeczkowanie macicy?

Łyżeczkowanie macicy jest zabiegiem, który budzi w wielu kobietach lęk. Nie trzeba się jednak go obawiać, bo procedura medyczna uwzględnia zapewnienie pacjentkom maksymalnego komfortu podczas zabiegu dzięki zastosowaniu znieczulenia.

Łyżeczkowanie macicy przeprowadza się w warunkach szpitalnych z różnych wskazań. Najczęściej zabieg ma na celu usunięcie pozostałości jaja płodowego lub łożyska, jednak bywa także wykonywany w celach diagnostycznych. Sam zabieg uwzględnia zastosowanie różnych narzędzi ginekologicznych, dzięki którym możliwe jest usunięcie śluzówki i innych tkanek z jamy macicy oraz wnętrza trzonu macicy. Nazwa „łyżeczkowanie macicy” ma związek z kształtem stosowanych narzędzi – przypominają one łyżki o różnej wielkości.

Dwa rodzaje zabiegów

Wyróżniamy dwa rodzaje łyżeczkowania macicy. Łyżeczkowanie czyszczące pozwala na złuszczenie tkanek wyściełających jamę macicy – endometrium – w celu jej wyczyszczenia po poronieniu oraz porodzie, jeżeli urodzone łożysko krwawi lub widoczne są jego ubytki. Drugim rodzajem zabiegu jest łyżeczkowanie w celu pobrania tkanek endometrium do badania w przypadku m.in. podejrzenia występowania zmian nowotworowych, a także występowania objawów wskazujących na inne schorzenia. Warto wiedzieć, że pobranie do badania endometrium może pomóc w ustaleniu przyczyny poronienia, a także problemów z zajściem w ciążę. Łyżeczkowanie macicy wykonuje się także w celu usunięcia polipów macicy oraz wyczyszczenia jej jamy, gdy pojawiają się bardzo obfite krwawienia menstruacyjne i krwawienia po menopauzie.

Łyżeczkowanie macicy po poronieniu

Czy po każdym poronieniu konieczne jest łyżeczkowanie macicy? Jeżeli dojdzie do całkowitego wydalenia z organizmu jaja płodowego np. w przypadku poronienia wczesnego, łyżeczkowanie nie musi być konieczne. Inaczej jest w przypadku, gdy w jamie macicy pozostały resztki jaja płodowego lub do poronienia doszło na późniejszym etapie ciąży. O konieczności wykonania zabiegu decyduje ginekolog po wykonaniu niezbędnych badań.

Ważne: jeżeli doszło do poronienia, konieczna jest konsultacja ginekologiczna! Nie zawsze kobieta musi wiedzieć, że była w ciąży – około 50% bardzo wczesnych ciąż kończy się poronieniem samoistnym – dlatego, gdy pojawi się nietypowe, intensywne krwawienie menstruacyjne, we krwi widoczne są duże skrzepy oraz odczuwane są nietypowe dla menstruacji dolegliwości np. gorączka, silny ból brzucha, osłabienie, trzeba zgłosić się do ginekologa, który sprawdzi, czy nie doszło do wczesnego poronienia.

Łyżeczkowanie macicy po porodzie

W przypadku porodu siłami natury czasami niezbędne jest łyżeczkowanie macicy. Zabieg ten przeprowadza się, gdy urodzone łożysko krwawi lub ma widoczne ubytki. W tym przypadku łyżeczkowanie macicy wykonuje się najczęściej bez znieczulenia ogólnego, jednak z zastosowaniem odpowiednich środków uśmierzających ból. Zabieg łyżeczkowania czyszczącego zarówno w przypadku porodu, jak i poronienia ma na celu ochronę zdrowia kobiety – jeżeli nie zostanie on wykonany, może dojść m.in. do zakażenia.

Inne wskazania do łyżeczkowania macicy

Łyżeczkowanie macicy jest zabiegiem, który przeprowadza się nie tylko po poronieniu lub porodzie. Wśród innych wskazań do zabiegu łyżeczkowania macicy wyróżniamy m.in.:

obfite, przedłużające się krwawienia menstruacyjne,

długotrwałe krwawienia w menopauzie,

choroby błony śluzowej macicy m.in. endometrioza,

polipy macicy.

Łyżeczkowanie macicy wykonuje się także w sytuacji, gdy badania USG lub inne badania diagnostyczne ujawniają różne nieprawidłowości, trzeba pobrać materiał diagnostyczny do badań mających na celu wykrycie przyczyn niepłodności lub poronienia, a także innych badań laboratoryjnych. Zabieg ten nie wiąże się z dużym dyskomfortem, bo jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym, dlatego nie należy się go obawiać. Najczęściej łyżeczkowanie macicy nie wymaga hospitalizacji, a pacjentka wychodzi ze szpitala po kilku godzinach od wykonania łyżeczkowania.

