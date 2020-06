3 naturalne metody złagodzenia przewlekłego bólu

Najgorsze w chronicznym bólu jest to, jak wpływa on na jakość życia, a nie tylko na ciało. Musisz więc postrzegać leczenie jako ciągłą, wieloaspektową strategię. Szczególnie pomogą małoinwazyjne metody, które włączone do rutyny dnia mogą przynieść duże korzyści.

Jeśli chodzi o problemy przewlekłe, ból jest nie tylko jednym z najczęstszych, ale także jeden z najbardziej problematycznych. „Ból może wywoływać efekt falowy, który wpływa na inne aspekty twojego życia. Na przykład możesz prowadzić bardziej siedzący tryb życia, ponieważ aktywność jest bolesna. Może to powodować przyrost masy ciała, słaby sen, więcej stresu i inne problemy. Każdy z nich ma swój własny zestaw wyzwań” – mówi dr Steve Yoon, fizjoterapeuta z Cedars-Sinai Kerlan-Jobe Institute w Los Angeles. Niezależnie od tego, czy często odczuwasz ból mięśni, czy jest to problem krótkotrwały, oto kilka strategii radzenia sobie z bólem bez leków. Joga i tai chi Uważne praktyki ruchowe, takie jak joga i tai chi, są często zalecane w przypadku bólu, ale czy naprawdę pomagają? Okazuje się, że mogą być nawet bardziej skuteczni w radzeniu sobie z bólem niż leki, ponieważ mogą również obniżyć związane z bólem cierpienie. Naukowcy odkryli niedawno, że joga w szczególności wykazała długoterminowe zmniejszenie bólu krzyża, podczas gdy tai chi zmniejszyło ostry ból krzyża u mężczyzn w wieku 20 lat. Zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet w większym przedziale wiekowym, tai chi skutecznie zmniejszało intensywność bólu i niepełnosprawność związaną z bólem. Praktyki te są również korzystne w przypadku innych rodzajów bólu, zgodnie z badaniem, które wykazało, że joga może złagodzić ból w zespole cieśni nadgarstka, a niektóre badania powiązały praktykę jogi z mniejszą ilością bólu po leczeniu raka. Akupunktura Chociaż akupunktura stosowana jest w wielu krajach od dłuższego czasu w leczeniu bólu, w USA była ona uznana za kontrowersyjną, wynika z ostatnich badań. Jednak badania coraz częściej sugerują, że powinna to być opcja głównego nurtu. W badaniach, które objęły ponad 20 000 pacjentów z 39 innych badań, akupunktura okazała się bardzo skuteczna w leczeniu bólu, szczególnie przewlekłego. Badacze stwierdzili także, że ulga od akupunktury pojawiała się z czasem, dzięki czemu jest to skuteczne leczenie długoterminowe. Zmiany odżywiania Czy potrafisz wyjść z chronicznego bólu? Do pewnego stopnia tak, ponieważ jeśli jesz produkty o znanym działaniu wywołującym stan zapalny – żywność wysoko przetworzoną, cukier, napoje słodzone i tłuszcze trans – może to przyczynić się do reakcji zapalnej, która zwiększa reakcję na ból. Na szczęście istnieje wiele pokarmów, które mogą obniżyć poziom zapalenia w całym układzie, zapewniając korzyści nie tylko dla mięśni pleców i stawów, ale także dla tarczycy, układu odpornościowego i trawienia. Sugeruje się orzechy, kwaśne wiśnie, ciemnozielone warzywa, takie jak jarmuż i tłuste ryby, takie jak łosoś. Spróbuj także kurkumy i imbiru, dwóch przypraw, które są szczególnie bogate w związki przeciwzapalne.