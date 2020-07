Zbyt mało węglowodanów w diecie skraca życie?

Do takich diet zaliczamy na przykład: dietę Atkinsa czy dietę Kwaśniewskiego, w których ogranicza się węglowodany, a zjada dużo mięsa i tłuszczu.

Prof. Maciej Banach z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zaprezentował na kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (wrzesień 2018) wyniki badań swojego zespołu, z których płynie jednoznaczny wniosek: dieta o niskiej zawartości węglowodanów (poniżej 215 gramów na dobę) stosowana w dłuższym okresie jest niekorzystna dla zdrowia.

Dla porównania: łyżeczka cukru to 5-10 gramów węglowodanów. Produkty bogate w węglowodany to pieczywo, makarony, owoce, warzywa.

Ile czasu powinna trwać dieta?

Zdaniem prof. Banacha maksymalny okres stosowania tego rodzaju diety to sześć do 12 miesięcy. Dłuższy czas, już powyżej jednego roku, skutkuje wzrostem ryzyka śmierci z powodu nowotworu (o 36 proc., jeśli jest stosowana powyżej 6 lat) oraz wzrostem ryzyka śmierci z powodu choroby układu krążenia (analogicznie o 50 proc.).

Zespół profesora dokonał analizy na podstawie danych sześcioletnich obserwacji prawie 25 tys. osób. Co istotne – o ile w badaniach obserwacyjnych wysuwane są często wnioski na podstawie deklaracji pacjentów co do jadłospisu, tu sposób odżywiania codziennie kontrolował odpowiednio wyszkolony personel – są to zatem bardzo wiarygodne dane.

