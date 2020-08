Zapalenie korzonków – najlepsze, domowe sposoby leczenia

Nerw kulszowy wywodzi się ze splotu krzyżowego, dlatego ból korzonków odczuwany jest w okolicy lędźwiowej kręgosłupa. Dolegliwość może być wywołana różnymi czynnikami, jednak bardzo często ma związek z postępującym zwyrodnieniem kręgosłupa, które może być skutkiem np. siedzącego trybu życia oraz przeciążenia kręgosłupa, które powoduje praca fizyczna.

Zapalenie korzonków – przyczyny

Rwa kulszowa, czyli zapalenie korzonków nerwowych może przytrafić się każdemu z nas. Najczęściej pojawia się w wyniku wychłodzenia pleców i przeciążenia kręgosłupa. Dolegliwość jest też objawem współtowarzyszącym dyskopatii oraz infekcjom o podłożu bakteryjnym i wirusowym. Przyczyną rwy kulszowej mogą być również niedobory żywieniowe, które wpływają na zaburzenia przewodnictwa nerwowego.

Bolesne dolegliwości pojawiają się wskutek procesu zapalnego, który obejmuje korzenie nerwu kulszowego oraz ucisku na jego okolicę. Ból oraz objawy neurologiczne wymagają konsultacji lekarskiej w celu ustalenia przyczyny, która wywołała nieprzyjemne dolegliwości. Warto wiedzieć, że nawracająca rwa kulszowa może być jednym z pierwszych objawów chorób nowotworowych oraz postępujących niedoborów kluczowych dla prawidłowego funkcjonowanie układu nerwowego witamin i minerałów np. witamin z grupy B, witaminy D oraz wapnia.

Zapalenie korzonków – objawy

Objawy zapalenia korzonków są dość charakterystyczne. Atak rwy kulszowej pojawia się nagle i nie poprzedzają go żadne nieprzyjemne dolegliwości, choć może się zdarzyć też, że proces chorobowy daje o sobie znać wcześniej, objawiając się np. pobolewaniem i sztywnością dolnego odcinka kręgosłupa. Ból związany z rwą kulszową promieniuje do pośladków i ud. W niektórych przypadkach ból promieniuje przez całą kończynę aż do dużego palca u nogi.

Typowy dla zapalenia korzonków jest rodzaj bólu – nie jest to ból jednostajny, ale zmienny w swoim nasileniu podczas chodzenia, schylania się lub leżenia. Ból korzonków to ból nazywany przez pacjentów bólem piekącym, rwącym lub kłującym.

Nasilenie bólu może być różne w zależności od przyczyny wystąpienia rwy kulszowej. W przypadku wyziębienia pleców, które często nazywamy „przewianiem”, ból może stopniowo narastać oraz mogą towarzyszyć mu dodatkowe objawy np. infekcji pęcherza, która także jest częstym skutkiem „przewiania”. Rwa kulszowa może też być efektem przeciążenia kręgosłupa, który wywoła np. nagłe schylenie się – wówczas mówimy o tzw. postrzyknięciu.

Rwie kulszowej towarzyszą też inne objawy np.:

mrowienie i drętwienie kończyny lub kończyn,

przeczulica skóry,

osłabienie mięśni.

Objawy rwy kulszowej wymagają zastosowania odpowiednich metod leczenia. Niezbędna jest wizyta u lekarza w celu ustalenia przyczyny zapalenia korzonków oraz zastosowanie leków o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i rozluźniającym mięśnie.

Domowe sposoby na zapalenie korzonków

Dobór domowych metod łagodzenia bólu zależy od przyczyny wystąpienia dolegliwości. W przypadku stanu zapalnego korzeni nerwowych konieczne jest jego łagodzenie poprzez zastosowanie doustnych i działających miejscowo środków o działaniu przeciwzapalnych. W celu zmniejszenia stanu zapalnego poleca się chłodne okłady na okolicę lędźwiową kręgosłupa oraz stosowanie chłodzących maści o działaniu przeciwbólowo-przeciwzapalnym. W sytuacji, gdy doszło do urazu, który nie przebiega z nasilonym stanem zapalnym lub zapalenie zostało wyleczone, zalecane jest stosowanie ciepłych okładów, plastrów oraz maści rozgrzewających. Można też wygrzewać plecy np. termoforem. Wspomaganie leczenia za pomocą ciepła polecane jest także w przypadku, gdy atak rwy kulszowej wywołany jest nadmiernym napięciem mięśniowym w okolicy lędźwiowej kręgosłupa, któremu sprzyja siedzący tryb życia, spędzanie wielu godzin przy biurku i przewlekły stres. W przypadku nadmiernego napięcia mięśniowego doskonale sprawdzają się maści z olejem konopnym. Ulgę przynosi także leżenie w pozycji na boku z uniesionymi pod kątem prostym kolanami i wykonywanie ćwiczeń rozluźniających mięśnie przykręgosłupowe. Ważne: powyższe metody leczenia należy stosować doraźnie. Podstawą w łagodzeniu dolegliwości i zapobieganiu ich wystąpieniu jest zdiagnozowanie przyczyny bólu oraz odpowiednio dobrana rehabilitacja.Czytaj także:

