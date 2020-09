Tej jesieni zadbaj o zdrowie psychiczne: 4 proste sposoby, aby docenić siebie

Wiele rzeczy jest wartych docenienia i na pewno powinieneś być za nie wdzięczny. Ale wielu ludzi traci z oczu swoje zasługi, kiedy tak bardzo koncentrują się na tym, jak dobre jest wszystko inne. Nie zapominaj, że jesteś wspaniałą osobą. Jeśli nie doceniasz siebie, wyrządzasz sobie krzywdę.

Oto cztery szybkie i proste, ale skuteczne sposoby na docenienie siebie każdego dnia.

1. Otaczaj się dobrymi ludźmi

Aby ułatwić pozytywne myślenie, najpierw musisz stworzyć pozytywne środowisko, które z kolei cię doceni i pokocha. W końcu to uczciwe, że otrzymujesz z powrotem to, co dałeś od siebie. Dlatego znajdź ludzi, którzy będą cię traktować tak, jak na to zasługujesz.

· Akceptuj i doceniaj szczere komplementy. Dobre relacje są budujące, a właśnie tego wszyscy potrzebujemy. Często bagatelizujemy komplementy, które słyszymy od bliskich. Zamiast tego znacznie zdrowsze jest akceptowanie i przyswajanie ich. Badanie wykazało, że otrzymywanie pochwał wiąże się również z pozytywnym wzrostem naszych możliwości!

· Usuń toksycznych ludzi ze swojego życia. Łatwo jest znaleźć się w otoczeniu toksycznych ludzi, którzy cię wykorzystują, bez odwzajemniania miłości i troski, jaką im dajesz. Może to dotyczyć zarówno przyjaciół, jak i partnerów. Jeśli któryś z nich prosi o pomoc, nie pomagając tobie, poniża cię lub obgaduje za twoimi plecami, najlepiej jest odciąć go bezpośrednio od twojego życia. Ustal solidne, zdrowe granice i trzymaj się tych, którzy w zamian dbają o twoje uczucia.

· Poproś bliskiego przyjaciela, aby wyjaśnił, co mu się w tobie podoba. Możesz czuć, że jest to niepotrzebne i samolubne, ale nie ma nic złego w pytaniu znajomych, co im się podoba lub co w tobie kochają – zwłaszcza jeśli nie czujesz się zbyt dobrze. Zapisz to, aby przypominać sobie, jaki pozytywny wpływ masz na otaczających cię ludzi. Będzie to coś, do czego możesz się odnieść, gdy następnym razem zaczniesz kwestionować swoją wartość.

2. Utrzymuj zdrowy styl życia

Twoje samopoczucie fizyczne i psychiczne to często dwie rzeczy, które są ze sobą silnie powiązane. Nie powinno więc dziwić, że łatwiej jest zaangażować się w samodzielne pozytywne myślenie, gdy jesteś fizycznie zdrowy i w dobrej formie. Mając to na uwadze, oto kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę, próbując zachować zdrowie:

· Utrzymuj zbilansowaną dietę. Badania wykazały, że istnieje dość silna korelacja między niedoborami żywieniowymi a depresją. Innymi słowy, istnieje całkiem dobry powód, dla którego warto przyjrzeć się swojej obecnej diecie. Zapewnienie odpowiedniego nawodnienia, dobrej diety i snu poprawi samopoczucie.

· Poświęć czas na ćwiczenia. Badania dowiodły, że ćwiczenia fizyczne przynoszą różnego rodzaju korzyści zarówno dla dobrego samopoczucia fizycznego, jak i psychicznego. W tym konkretnym przypadku pomagają w łagodzeniu lęku i depresji. I to zanim weźmiesz pod uwagę, że treningi pomogą ci poczuć się i wyglądać lepiej, co też może pomóc w budowaniu poczucia własnej wartości.

3. Naucz się rozmawiać

Wielu z nas często ma tendencję do dyskredytowania lub umniejszania siebie, zarówno głośno, jak i wewnętrznie. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy dorastaliśmy w środowisku, które było trudne. Aby lepiej siebie docenić, lepiej dla dobrego samopoczucia psychicznego:

· Poskramiaj negatywne myśli. Jeśli napotkasz negatywne przekonania na swój temat, spróbuj zastąpić je czymś innym. Przywołaj dobre rzeczy, które zrobiłeś i przypomnij sobie, że twoje niepowodzenia nie czynią cię złą osobą.

· Nie daj się zawstydzić. Zanim naprawdę nauczysz się doceniać siebie, musisz najpierw odróżnić poczucie winy od wstydu oraz wywoływane przez nie emocje. Oba są reakcjami na popełnienie błędu, ale tylko jedna z nich jest potencjalnie produktywna. Poczucie winy często uświadamia, że zrobiłeś coś złego i może zachęcić cię do pozytywnej zmiany. Z drugiej strony wstyd często sprawia, że dusisz się w poczuciu porażki. To oczywiście w najmniejszym stopniu nie jest produktywne. Jeśli popełnisz błąd, skupić się, aby naprawić go najlepiej, jak potrafisz, i idź dalej.

· Używaj mantr lub pozytywnych afirmacji. Samoafirmacja nie jest tak głupia, jak mogłoby się wydawać. Badania pokazują, że powtarzane optymistyczne mantry – szczególnie w reakcji na niekorzystne okoliczności – mogą aktywować ośrodek nagrody w twoim mózgu. W rezultacie używanie mantr w obliczu przeciwności może pomóc wzmocnić wewnętrzną odporność i siłę.

4. Bądź miły dla innych

Troska o innych jest często niezwykle skutecznym sposobem, aby poczuć się lepiej. Dzieje się tak, ponieważ w końcu możemy zrobić coś, co ma wyraźne i wyraźne pozytywne skutki, a to często poprawia nasz nastrój. Co więcej, życzliwość może służyć jako sposób na ćwiczenie wdzięczności – która sama w sobie jest użyteczną umiejętnością i pomaga w poczuciu własnej wartości.

· Podziękuj wszystkim wokół ciebie. To prosta czynność, która nie tylko wzbudza pozytywne nastawienie u innych, ale prawdopodobnie również w tobie. Aby to zrobić, zwróć uwagę na działania i zachowanie osób wokół ciebie. Chociaż ogólne „dziękuję” wystarczy, warto jednak pójść o krok dalej i dokładnie określić, jakie dobro dla ciebie zrobili. W ten sposób nauczysz się także bardziej doceniać i obserwować otaczający cię świat.

· Zostań wolontariuszem w dobrej sprawie. Rozważ możliwość pomocy tym, którzy mają mniej szczęścia niż ty, w miejscach takich jak jadłodajnie, domy dziecka czy domy opieki. Pomagając innym, przekonasz się, że sam możesz zostać podniesiony na duchu – i to nie tylko emocjonalnie. Badania pokazują, że służenie innym nie tylko zmniejsza depresję i negatywne myśli, ale także zwiększa poziom oksytocyny, dopaminy i serotoniny – wszystkich neuroprzekaźników odpowiedzialnych za uczucie szczęścia i radości.

