Tatuaże utrudniają pocenie się, a więc mogą sprzyjać... przegrzaniu

Normalne pocenie się pomaga regulować temperaturę ciała. Gruczoły potowe ekrynowe, występujące w całym ciele, wytwarzają pot na bazie wody, który chłodzi ciało. Uszkodzenie gruczołów ekrynowych może osłabić reakcję na pocenie się, co z kolei może zwiększyć ryzyko przegrzania. Wcześniejsze badania wykazały, że wytatuowana skóra miała wyższe stężenie sodu w pocie, co sugeruje zmniejszoną funkcję ekrynowych przewodów potowych. Proces wykonywania tatuażu wymaga do 3000 nakłuć skóry na minutę, co może spowodować uszkodzenie gruczołów potowych.Naukowcy przebadali ochotników z tatuażami na przedramionach lub ramionach o powierzchni co najmniej 5,6 centymetra kwadratowego oraz z przylegającymi obszarami nietatuowanej skóry. Aby wywołać reakcję na pocenie się całego ciała, ochotnicy nosili kombinezon perfuzyjny, który zapewniał cyrkulację gorącej wody przez 30 minut lub dłużej. Zespół badawczy zmierzył wewnętrzną temperaturę ciała uczestników oraz szybkość pocenia się i temperaturę skóry zarówno na wytatuowanych, jak i nietatuowanych obszarach skóry na tym samym ramieniu. Naukowcy wykorzystali również techniki laserowe do pomiaru przepływu krwi w skórze. Jednak pomiary przepływu krwi były niewiarygodne, prawdopodobnie ze względu na odblaskowe lub pochłaniające właściwości atramentów używanych w tatuażach uczestników.

Tatuaże mogą powodować przegrzanie

Zespół badawczy odkrył, że obszary wytatuowane i nietatuowane zaczęły pocić się mniej więcej w tym samym czasie w odpowiedzi na ciepło, co sugeruje, że sygnały nerwowe wysyłane do gruczołów potowych działają normalnie w wytatuowanej skórze. Jednak zmniejszenie wydzielanego potu może wskazywać na uszkodzenie gruczołów w wyniku powtarzającego się nakłuwania skóry podczas wykonywania tatuażu. Chociaż małe tatuaże rzadziej kolidują z regulacją ogólnej temperatury ciała, zmniejszone pocenie się tatuowanej skóry „może wpływać na rozpraszanie ciepła, zwłaszcza gdy tatuaż obejmuje większy procent powierzchni ciała” – napisali naukowcy.

„Dane te wskazują, że uboczne skutki procesu tatuowania negatywnie wpływają na funkcję gruczołu potowego ekryny i można je uznać za potencjalne długoterminowe powikłanie lub efekt uboczny tej kosmetycznej procedury” – mówią naukowcy