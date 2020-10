Domowe sposoby na odtrucie wątroby

Wątroba nie ma lekko. Niezdrowa dieta, napoje wyskokowe, leki oraz inne czynniki wpływają na to, że zaczyna gorzej funkcjonować. Codzienne, niezdrowe nawyki mogą doprowadzić do poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu wątroby, dlatego warto o nią zadbać jak najwcześniej, pamiętając m.in. o jej odtruwaniu. Jak odtruć wątrobę?

Wątroba – co warto o niej wiedzieć?

Wątroba to jeden z ważniejszych organów naszego ciała. Nie dość, że jest największym narządem gruczołowym, to jeszcze pełni wiele innych i równie ważnych dla naszego zdrowia funkcji. Wątroba jest niezbędna nie tylko w celu usuwania toksyn z organizmu, ale także odgrywa ważną rolę w procesie metabolizowania kluczowych dla naszego zdrowia substancji odżywczych. Choć wątroba może się regenerować, to nie jest całkowicie odporna na działanie niszczących ją czynników. Szczególnie niebezpieczne dla wątroby jest nadużywanie alkoholu, nadużywanie leków oraz spożywanie nadmiaru tłuszczów. Wątroba cierpi także na skutek palenia tytoniu oraz zaburzeń w funkcjonowaniu innych narządów i układów.

Musimy wiedzieć, że wątroba nie boli, dlatego o jej schorzeniach dowiadujemy się wówczas, gdy znacząco powiększy swoje rozmiary i zacznie uciskać na okoliczne narządy. Wczas sytuacja staje się poważna, bo powiększenie wątroby może być bezpośrednio związane z jej stłuszczeniem lub procesem nowotworowym. Zdecydowanie lepiej jest zapobiegać schorzeniom wątroby, pamiętając m.in. o jej oczyszczaniu, a raczej wspomaganiu procesów detoksykacyjnych, bo w sytuacji, gdyby przestały one działać w sposób efektywny, byłoby zdecydowanie za późno na stosowanie jakichkolwiek domowych metod „leczenia”.

Oczyszczanie wątroby z toksyn

Oczyszczanie wątroby z toksyn to sposób na poprawę samopoczucia i usprawnienie pracy tego organu. Trzeba jednak pamiętać, że każdy detoks to także zagrożenie dla zdrowia, jeżeli jest źle przeprowadzony lub nieprawidłowo dobrany do stanu naszego zdrowia. W celu oczyszczania wątroby najlepiej stosować tradycyjne sposoby naszych babć, które są zdecydowanie bezpieczniejsze niż np. kilkudniowe głodówki lub stosowanie egzotycznych ziół i suplementów niewiadomego pochodzenia. Oczyszczanie wątroby z toksyn wskazane jest dla osób zdrowych. Ważne: kuracji detoksykacyjnych nie należy stosować w przypadku schorzeń wątroby, trzustki, woreczka żółciowego, żołądka lub jelit. W przypadku schorzeń układowych każdą, nawet naturalną kurację, trzeba skonsultować z lekarzem prowadzącym.

Produkty oczyszczające wątrobę

Znajdziemy je w niemal każdej kuchni, choć zwykle nie mamy pojęcia o tym, że wpływają w korzystny sposób na kondycję naszej wątroby. O czym mowa? O powszechnie dostępnych, tanich i skutecznych produktach, które bardzo dobrze wpływają na pracę wątroby i jednocześnie sprzyjają poprawie jej zdrowia. Warto jednak wiedzieć, że aby działały, musimy prawidłowo się odżywiać oraz prowadzić odpowiedni tryb życia. Żadna kuracja odtruwająca nie pomoże, gdy np. codziennie sięgamy po alkohol, odżywiamy się jedynie fast-foodami lub nadużywamy leków.

Po pierwsze: zioła na wątrobę

Zioła na wątrobę to jeden ze sposobów na poprawę jej funkcjonowania. Bardzo dobry wpływ na wątrobę wykazują:

ostropest plamisty,

dziurawiec (należy stosować ostrożnie ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji fotouczuleniowych),

karczoch,

mniszek lekarski.

Dobroczynny wpływ na wątrobę mają także popularne w kuchni zioła i przyprawy np. majeranek, tymianek i oregano. Można dodawać je do potraw oraz pić w postaci naparów. Jednym z najbardziej znanych ziół na wątrobę jest mięta, jednak jej nadużywanie może prowadzić do pojawienia się zgagi i refluksu.

Po drugie: cytrusy

Owoce cytrusowe bardzo dobrze wpływają na wątrobę. Warto po nie sięgać w postaci domowego soku z cytryny, grejpfruta lub pomarańczy, a także suplementów diety np. wyciągu z pestek grejpfruta, którego działanie zostało potwierdzone wieloma badaniami.

Po trzecie: bogate w antyoksydanty warzywa

Zielone, czerwone i pomarańczowe warzywa także wspomagają oczyszczanie wątroby. Warto włączyć je do diety w każdej postaci i w jak największych ilościach.

Po czwarte: zielona herbata

Zielona herbata to prawdziwa skarbnica antyoksydantów, które radzą sobie z usuwaniem wolnych rodników tlenowych. Dla zdrowia, nie tylko wątroby, warto wypić jedną filiżankę zielonej herbaty każdego dnia.