Uśmiech lub grymas mogą zmniejszyć ból po wbiciu igły o 40 proc.

„Nasze badanie pokazuje prostą, bezpłatną i klinicznie znaczącą metodę, dzięki której wbicie igły będzie mniej okropne” – powiedziała główna badaczka, Sarah Pressman, profesor nauk psychologicznych z UCI. „Biorąc pod uwagę liczne sytuacje wywołujące niepokój i ból w praktyce lekarskiej, mamy nadzieję, że zrozumienie, w jaki sposób i kiedy pomaga uśmiechanie się i grymasy, będzie sprzyjać skutecznym strategiom redukcji bólu, które skutkują lepszymi doświadczeniami pacjentów”.

Uśmiech w czasie szczepienia

Opublikowane w Internecie w czasopiśmie Emotion badanie obejmowało 231 osób, które samodzielnie zgłosiły poziom bólu, emocji i stresu w odpowiedzi na igłę o rozmiarze 25 – taką samą, jaką stosuje się przy typowym zastrzyku przeciw grypie – wstrzyknięciu roztworu soli. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do wyrażenia uśmiechu Duchenne'a (prawdziwy uśmiech – taki, który unosi kąciki ust i tworzy kurze łapki wokół oczu) lub innego niż Duchenne'a, grymasu lub neutralnej miny – każdy z nich był wspomagany pałeczkami trzymanymi w zębach. Osoby z grupy Duchenne'a z uśmiechem i grymasem zgłosiły, że zastrzyk bolał tylko o połowę mniej niż osoby z grupy neutralnej, co wskazuje, że te działania mogą mieć pozytywny wpływ na to nieprzyjemne doświadczenie, jakim jest wbicie igły. Co więcej, szczery uśmiech Duchene'a wiązał się również ze znacznie niższym tętnem.

