Badania genetyczne pokazały, dlaczego ludzie cierpią na hemoroidy

Hemoroidy to nie nazwa choroby, lecz struktur naczyniowych położonych w kanale odbytu. Mają podobną rolę jak zwieracze – uszczelniają odbyt i odpowiadają za wypróżnianie się oraz kontrolowanie uwalniania gazów.

Zdrowe są dla nas całkowicie niewidoczne i niewyczuwalne. Dopiero gdy się powiększą, zaczynają dawać przykre dolegliwości – pieczenie, świąd, a nawet krwawienie – stąd nazwa guzki krwawnicze. Obecnie międzynarodowe badanie, w ramach którego zbadano DNA prawie 1 miliona ludzi, zidentyfikowało ich prawdopodobne przyczyny.

Skąd biorą się bolesne hemoroidy?

Kiedy hemoroidy puchną, powodują ból, swędzenie, a czasem krwawienie, ograniczając swobodę wypróżniania. Zidentyfikowano już wiele czynników, które narażają ludzi na ryzyko wystąpienia hemoroidów. Należą do nich siedzący tryb życia, otyłość, zmniejszone spożycie błonnika pokarmowego, czy forsowne podnoszenie ciężarów. Jednak ostatnio zwrócono uwagę na to, że ludzie mogą mieć genetyczne predyspozycje do hemoroidów.

Badania nad hemoroidami

Naukowcy przyjrzeli się zmianom DNA w genomach 218 920 cierpiących z powodu hemoroidów i 725 213 zdrowych ludzi. Zidentyfikowano 102 nowe regiony genomowe, które mogą być powiązane z chorobą hemoroidalną. Odkryto, że geny te ulegają ekspresji głównie w naczyniach krwionośnych i tkankach przewodu pokarmowego oraz wspólnie biorą udział w kontrolowaniu funkcji mięśni gładkich. Odgrywają też rolę w rozwoju i integralności struktur nabłonkowych i śródbłonkowych jelita.

„Nasze wyniki wskazują na udział kilku procesów biologicznych i szlaków w chorobie hemoroidalnej, co może pomóc w znalezieniu alternatywnych opcji leczenia ukierunkowanych na te szlaki” – powiedział profesor Mauro D'Amato z CIC bioGUNE w Bilbao w Hiszpanii.

Obecnie cięższe postacie hemoroidów wymagają leczenia chirurgicznego. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie Gut.

