Ból pleców? To może być dyskopatia. Przyczyny i objawy choroby

Dyskopatia to choroba, której podłożem jest proces zwyrodnieniowy. Choć jest on nieuniknionym skutkiem wieloletniego przeciążania kręgosłupa, to możemy ograniczyć rozwój zmian, dbając m.in. o odpowiednią ilość ruchu. Dyskopatia to bolesne i uciążliwe schorzenie, które może całkowicie uniemożliwić normalne funkcjonowanie.

Co to jest dyskopatia?

Poszczególne kręgi, z których zbudowany jest kręgosłup, oddzielają od siebie elastyczne krążki. Są one nazywane dyskami, co ma związek z ich kształtem. Krążki międzykręgowe pełnią bardzo ważne funkcje amortyzujące, redukując niekorzystne oddziaływanie drgań i obciążeń na kręgosłup. Ze względu na zmianę stylu życia i zwiększone obciążenie krzyża oraz szyi, ich zwyrodnienie dotyczy najczęściej górnego lub dolnego odcinka kręgosłupa.

Dyskopatia jest stanem patologicznym, który doprowadza do wypadania dysku spomiędzy kręgów. Poprzedzone jest to jego uszkodzeniami, które samoistnie się goją. Potocznie wypadnięciem dysku określamy jego wysunięcie się z przestrzeni międzykręgowej, co doprowadza do podrażnienia nerwów i wystąpienia dość nieprzyjemnego i uciążliwego bólu. Dyskopatia jest chorobą o powolnym postępie, na którą „pracujemy” latami, zapominając, że nasz kręgosłup wymaga troski i uwagi.

Przyczyny dyskopatii

Ból pleców utrudnia życie niemal połowie dorosłych Polaków. Może on wskazywać na dyskopatię, która jest schorzeniem związanym z naszym stylem życia. W toku ewolucji kręgosłup przystosował się do dźwigania znacznych ciężarów, jednak nie jest w stanie podołać nadmiernym obciążeniom. Wywołują je nie tylko praca fizyczna i uprawianie sportu, ale także z pozoru niewymagające szczególnego wysiłku czynności. Jedną z nich jest wielogodzinne przebywanie w pozycji siedzącej i stojącej oraz nienaturalne pochylanie głowy np. przed ekranem komputera.

Brak odpowiedniej ilości ruchu, który przestał być częścią naszej codzienności oraz niewłaściwe dbanie o kręgosłup to dwie z najczęstszych przyczyn wystąpienia objawów dyskopatii. Warto wiedzieć, że niegdyś choroba ta dotykała przede wszystkim seniorów, jednak obecnie bywa diagnozowana nawet u młodzieży. Bezpośrednią przyczyną rozwoju dyskopatii jest stałe i nienaturalne obciążanie kręgosłupa na skutek długotrwałego stania, siedzenia, przebywania w innych pozycjach wymuszonych np. schylania się. Do wystąpienia choroby przyczyniają się też m.in.:

nadwaga i otyłość,

brak aktywności fizycznej,

niewłaściwa postawa,

uwarunkowania genetyczne,

przewlekły stres.

Nadmierne obciążenie kręgosłupa prowadzi do zwyrodnienia znajdujących się pomiędzy kręgami dysków. Na skutek długotrwałych obciążeń krążki międzykręgowe stopniowo przestają prawidłowo funkcjonować, tracąc niezbędną w celu amortyzacji drgań i redukcji przeciążeń elastyczność. To skutkuje zwiększoną podatnością na uszkodzenia m.in. pęknięcia. Uszkodzenia w obrębie dysków wywołują dolegliwości bólowe, jednak goją się samoistnie. Następstwem procesu zwyrodnieniowego jest ryzyko wypadnięcia dysku, co wiąże się z wyjątkowo silnymi dolegliwościami bólowymi i ograniczeniem sprawności ruchowej.

Dyskopatia – objawy

Objawy dyskopatii początkowo nie są szczególnie uciążliwe. Postępujący proces zwyrodnieniowy wywołuje wprawdzie ból, jednak nie jest on bardzo uciążliwy i mija po odpoczynku. Objawy dyskopatii są zależne od tego, w jakim odcinku kręgosłupa występują nieprawidłowości. Dyskopatia szyjna może powodować uciążliwy ból karku oraz barków, który promieniuje do łopatki. Pojawia się on po dłuższym siedzeniu np. przed monitorem komputera lub długotrwałym wpatrywaniu się w ekran smartfona. Ból nie jest jedynym objawem dyskopatii szyjnej.

Ze względu na przebywanie w nienaturalnej pozycji mięśnie stają się napięte, wywołując dodatkowy dyskomfort. Nadmierne napięcie mięśniowe jest zarówno objawem, jak i jedną z przyczyn dyskopatii. Równie często diagnozowana dyskopatia lędźwiowa powoduje ból w okolicy krzyża i jest jedną z częstych przyczyn rwy kulszowej. W tym przypadku proces zwyrodnieniowy ma także związek z przebywaniem w wymuszonej pozycji.

Choroba przebiega z okresami zaostrzenia objawów oraz chwilowej ulgi. W zależności od rodzaju stosowanych metod łagodzenia bólu osoba z dyskopatią może funkcjonować w określonym zakresie. Jeżeli dojdzie do wypadnięcia dysku, to normalne funkcjonowanie staje się niemożliwe – przeszywający ból uniemożliwia poruszanie się oraz siedzenie.

Czytaj też:

Bolą cię plecy przez zmianę pogody – czy rzeczywiście tak jest?