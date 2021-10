Choroba Gravesa-Basedowa – autoimmunologiczna nadczynność tarczycy. Przyczyny i objawy

Chora tarczyca może wydzielać zbyt mało lub za dużo hormonów. W przypadku choroby Gravesa-Basedowa mamy do czynienia z nadmiernym wydzielaniem hormonów tarczycy, czyli jej nadczynnością. Choroba Gravesa-Basedowa to jedna z najczęściej diagnozowanych przyczyn nadczynności tarczycy. Częściej dotyka kobiety i może występować rodzinnie ze względu na jej genetyczne podłoże.

Choroba Gravesa-Basedowa – co to jest?

Choroba Gravesa-Basedowa to nadczynność tarczycy o podłożu autoimmunologicznym. Ilość wydzielanych przez tarczycę hormonów jest regulowana przez podwzgórze i przysadkę mózgową. Zdrowa tarczyca wydziela stałą, optymalną ilość hormonów, które pozwalają na funkcjonowanie organizmu w stanie równowagi. Na pracę tarczycy oddziałuje wydzielany przez przysadkę mózgową hormon TSH, który stymuluje ten gruczoł wydzielania wewnętrznego do produkcji hormonów T3 i T4. W przypadku choroby Gravesa-Basedowa mamy do czynienia z wytwarzaniem przez układ odpornościowy autoprzeciwciał, czyli przeciwciał skierowanych przeciwko receptorom TSH, co skutkuje nadmierną produkcją hormonów tarczycy.

Nadczynność tarczycy związana z chorobą Gravesa-Basedowa diagnozowana jest w około 50 przypadkach na 100 000 osób, stanowiąc najczęstszą przyczynę nadmiernego wydzielania hormonów tarczycy. Charakterystyczne dla tej choroby jest pojawienie się u 40-60% chorych objawów ocznych, które jednoznacznie wskazują na to, z jaką chorobą mamy do czynienia. Orbitopatia Gravesa to powikłanie choroby Gravesa-Basedowa, które prowadzi do zmian w tkance okolicznej oka.

Choroba Gravesa-Basedowa oraz inne choroby tarczycy często nie są dość długo wykrywane, co prowadzi do poważnych zmian w organizmie. Trzeba wiedzieć, że hormony tarczycy oddziałują na niemal wszystkie komórki organizmu, a związane z ich wydzielaniem zaburzenia, mają negatywny wpływ na ogólny stan zdrowia.

Przyczyny choroby Gravesa-Basedowa

Przyczyną rozwoju choroby Gravesa-Basedowa jest reakcja autoimmunologiczna. Czynnikiem zwiększającym ryzyko zachorowania są skłonności genetyczne, które powodują, że choroba ta często występuje rodzinnie. W znacznym uproszczeniu – produkowane przez układ immunologiczny przeciwciała skierowane do „walki” ze zlokalizowanymi w fibroblastach gałki ocznej receptorami TSH wpływają na nadmierne pobudzenie do pracy wytwarzających, magazynujących i uwalniających hormony tarczycy komórek pęcherzykowych, z których zbudowana jest tarczyca.

Nadmiar uwalnianych do krwiobiegu hormonów skutkuje m.in. zaburzeniami podstawowej przemiany materii, znacznie ją przyśpieszając. Charakterystyczne dla choroby Gravesa-Basedowa jest to, że przebiega ona z okresami zaostrzenia oraz remisji objawów, co może utrudniać diagnostykę, ze względu na bagatelizowanie czasowego pogorszenia się samopoczucia.

Choroba Gravesa-Basedowa częściej diagnozowana jest u kobiet. Czynnikiem wyzwalającym jej rozwój może być ciąża, która wiąże się z licznymi zmianami nie tylko w wyglądzie zewnętrznym kobiety, ale także w funkcjonowaniu narządów i układów m.in. układu immunologicznego i układu hormonalnego.

Objawy choroby Gravesa-Basedowa

Objawy choroby Gravesa-Basedowa niewiele różnią się od objawów występujących w innych rodzajach nadczynności tarczycy. Jednym z bardzo charakterystycznych objawów, które powinny skłonić do wizyty u lekarza, jest utrata masy ciała przy stosowaniu normalnej, zdrowej i właściwi zbilansowanej pod względem kalorycznym diety – związana z nadczynnością tarczycy szybka przemiana materii powoduje chudnięcie. Do innych objawów choroby Gravesa-Basedowa zaliczamy m.in.:

kołatanie serca,

drżenie rąk,

nadwrażliwość na stres,

nerwowość,

zaburzenia miesiączkowania,

problemy z zajściem w ciążę (niepłodność),

nadpotliwość,

uczucie gorąca,

zmianę rytmu wypróżnień (częste oddawanie stolca),

osłabienie kondycji i wypadanie włosów,

problemy skórne.

W przebiegu choroby pojawiają się także objawy oczne (wytrzeszcz, obrzęk śluzowaty).

Czytaj też:

Ten rodzaj nadciśnienia świadczy o innych chorobach. Jak wykryć jego przyczynę?