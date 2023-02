Przy jakich chorobach bolą stawy? Przyczyny mogą być nieoczywiste

Ból stawów może wynikać ze zmian zwyrodnieniowych, z toczących się w ich obrębie stanów zapalnych lub z przeciążeń. Może wystąpić u osób w każdym wieku i nie należy go lekceważyć, bo nieleczone stany zapalne mogą doprowadzić do zniekształceń lub deformacji stawów, a także przewlekłego bólu.

Jak rozpoznać ból stawów?

Ból stawów jest najczęściej silny i utrudniający normalne poruszanie się. Okolice stawu, w którym wystąpił stan zapalny, mogą być obrzęknięte lub zaczerwienione. Niekiedy dochodzą również problemy z ruchomością (tzw. zesztywnienie stawów), a także gorączka lub wyższa temperatura obolałego miejsca.

Ból stawów może wystąpić zarówno na skutek urazu (np. zwichnięcia czy złamania kończyny), jak i na skutek chorób. Ból może także wynikać z przeciążeń, co często obserwuje się u sportowców, a także u osób otyłych. W przypadku nadwagi dolegliwości spowodowane są zbyt dużą ilością tkanki tłuszczowej.

Przy jakich chorobach bolą stawy?

Bóle stawów mogą pojawić się w przypadku:

chorób zwyrodnieniowych – przy chorobach zwyrodnieniowych występuje problem zbyt małej ilości mazi stawowej, przez co kości i chrząstki zaczynają się o siebie ocierać, co powoduje ból. W tej sytuacji często podaje się niesteroidowe leki przeciwzapalne, maści łagodzące ból, glikokortykosteroidy. Oprócz tego wskazana jest rehabilitacja i aktywny tryb życia

chorób reumatycznych – reumatoidalne zapalenie stawów powoduje trudności z poruszaniem się, a ból odczuwalny jest w takim sam sposób po obydwu stronach ciała. Przy RZS mogą wystąpić też obrzęki stawów kończyn górnych i dolnych, a także poranna sztywność stawów, która utrudnia wstanie z łóżka. Aby zdiagnozować tę chorobę, należy wykonać badania ultrasonograficzne oraz rezonans magnetyczny

chorób wirusowych – bóle w obrębie stawów mogą występować także przy takich chorobach wirusowych jak grypa czy COVID-19

chorób zakaźnych – silny ból stawów może wystąpić po zakażeniu się różyczką lub świnką. Dolegliwości bólowe mogą zgłaszać również dzieci przechodzące mononukleozę czy odrę

zapaleniu kości – to trudna do wyleczenia choroba, która może mieć podłoże zarówno wirusowe, jak i bakteryjne. U dzieci może występować w okresie intensywnego wzrostu, a u osób dorosłych może rozwinąć się w przypadku cukrzycy, nadwagi, obniżonej odporności czy chorób autoimmunologicznych

Jeśli dolegliwości bólowe pojawiają się na skutek urazu kończyny, miną, gdy zakończy się okres rekonwalescencji. W takiej sytuacji należy stosować się do zaleceń lekarza, nie przeciążać nogi, prowadzić spoczynkowy tryb życia i przyjmować przepisane leki. Jeśli jednak ból ma charakter nawracający, utrudnia poruszanie się lub uniemożliwia wyprostowanie kończyny, a do tego występują stany podgorączkowe, trzeba jak najszybciej udać się do lekarza i wykonać badania obrazowe. Nieleczone zapalenie stawów może wywoływać przewlekły ból i doprowadzić nawet do deformacji stawów, dlatego nie należy go bagatelizować.

