Zapalenie mieszka włosowego – objawy. Jak leczyć ten stan i jak go uniknąć?

Krostki zlokalizowane na owłosionej skórze głowy, w okolicy zarostu na twarzy, a także m.in. na owłosionej skórze klatki piersiowej mogą wskazywać na zakażenie mieszka włosowego. W tym przypadku wykwity mają charakterystyczną postać pierwotną, po której dojść łatwo jest rozpoznać stan zapalny mieszków włosowych.

Zapalenie mieszka włosowego wywołane jest przez bakterie. Najczęściej jest to zakażenie gronkowcowe. Zapalenie mieszka włosowego może powodować głębokie uszkodzenia skóry, co jest obarczone wysokim ryzykiem powstawania blizn.

Zapalenie mieszka włosowego częściej dotyczy mężczyzn. Może przejść w postać przewlekłą, którą nazywamy figówką. Częstym powikłaniem nadkażenia bakteryjnego skóry jest powstawanie bardzo bolesnych czyraków, które mogą mieć nawet kilkanaście milimetrów średnicy. Z zapaleniem mieszków włosowych najlepiej zgłosić się do dermatologa, który dobierze odpowiednie metody leczenia. Ze względu na częstą lokalizację zmian w okolicy zarostu niezbędne jest szybkie rozpoczęcie terapii, bo pozwala ona uniknąć nie tylko towarzyszących zapaleniu mieszków włosowych dolegliwości, ale także kompleksów, obniżenia samooceny i szpecących wygląd blizn. Ważne! Powstających na skórze ropnych krost i innych wykwitów skórnych nie należy wyciskać, bo grozi to nasileniem się stanu zapalnego oraz rozprzestrzenianiem się zmian skórnych.

Co to jest zapalenie mieszków włosowych?

Zapalenie mieszków włosowych to najczęściej zakażenie gronkowcowe, które może mieć różny przebieg. Zapalenie mieszków włosowych objawia się stanem zapalnym w obrębie zainfekowanego przez bakterie mieszka włosowego. Wykwity skórne zwykle pojawiają się na owłosionej skórze głowy, na karku, w okolicy zarostu, a także na plecach i klatce piersiowej. Rzadziej zapalenie mieszków włosowych dotyczy owłosionej skóry rąk i nóg oraz okolicy intymnej, jednak może pojawić się w jej obrębie na skutek nieprawidłowo wykonanej depilacji.

Zapalenie mieszków włosowych może objawiać się powstawaniem pojedynczych lub mnogich zmian w obrębie owłosionej skóry. Postać przewlekłą zapalenia mieszków włosowych nazywamy figówką (figówka gronkowcowa) – choroba ta może doprowadzić nie tylko do powstawania głębokich blizn na skórze, ale także w niekorzystny sposób odbijać się na ogólnym zdrowiu i kondycji organizmu. Ma to związek z wydzielaniem przez chorobotwórcze bakterie szkodliwych toksyn, które są szczególnie niebezpieczne dla osób z osłabioną odpornością, osób zmagających się ze schorzeniami przewlekłymi i osób w podeszłym wieku.

Zapalenie mieszków włosowych – przyczyny

Na skórze i błonach śluzowych człowieka naturalnie bytują różne bakterie, które tworzą mikrobiom skóry. Utrzymanie odpowiedniej równowagi pomiędzy „dobrymi” i „złymi” bakteriami pozwala zyskać skuteczną barierę ochronną, jednak na skutek działania różnych czynników może dojść do nadmiernego namnażania się szkodliwych drobnoustrojów. Jedną z bardzo szkodliwych bakterii jest gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus), który zaliczany jest do grupy bakterii najbardziej odpornych na działanie antybiotyków. To sprawia, że zakażenia gronkowcowe często są bardzo trudne w leczeniu. Stany zapalne o podłożu bakteryjnym, które obejmują mieszek włosowy, mogą początkowo być mylone z objawami np. trądziku, który jest częstą dermatozą wieku nastoletniego oraz osób dorosłych.

Do rozwoju zapalenia mieszka włosowego dochodzi na skutek wniknięcia bakterii do uszkodzonego mieszka włosowego. Bakterie wnikają także do mieszka włosowego przez ujścia gruczołów łojowych. Uszkodzenia mieszka włosowego są najczęściej spowodowane goleniem zarostu za pomocą maszynek i golarek elektrycznych. W większości przypadków do rozwoju stanu zapalnego o podłożu bakteryjnym dochodzi na skutek nieprzestrzegania zasad higieny akcesoriów do golenia i depilacji, a także dotykania twarzy brudnymi rękami i wyciskania pojawiających się na skórze krost.

Inne przyczyny zapalenia mieszków włosowych to m.in. niekorzystny wpływ na skórę substancji zapachowych i substancji zatykających ujścia gruczołów łojowych, które są obecne w kosmetykach do mycia i pielęgnacji. Chemiczne związki z kosmetyków utrudniają samoistne opróżnianie gruczołów łojowych, prowadząc do zastoju sebum, które stanowi dla bakterii pożywienie. Po wniknięciu drobnoustrojów do mieszka włosowego organizm zaczyna się bronić, czego skutkiem jest nasilający się stan zapalny. Ryzyko zakażenia bakteryjnego oraz rozwoju zapalenia w obrębie mieszków włosowych zwiększa również pocieranie odzieży o skórę, nadmierna potliwość oraz łojotok i brak prawidłowej higieny skóry. Zapalenie mieszków włosowych może rozwinąć się u osób w każdym wieku.

Objawy zapalenia mieszków włosowych

Pierwotną postacią zapalenia mieszka włosowego jest stosunkowo niewielka krostka, która wypełniona jest ropną treścią. Wokół krostki widoczne jest zaczerwienienie. Zmiany skórne są bolesne, co ma związek z nasilającym się stanem zapalnym na skutek aktywności namnażających się bakterii oraz uruchomienia mechanizmów obronnych organizmu. Charakterystyczna dla zapalenia mieszków włosowych jest lokalizacja ropnych wykwitów skórnych – znajdują się one jedynie w obrębie skóry, na której wyrastają włosy. W szczególnie trudnych przypadkach zakażenia mieszków włosowych jedną z metod leczenia jest trwałe usunięcie owłosienia.

Zapalenie mieszków włosowych może mieć postać powierzchniową lub rozwijać się także w głębszych warstwach skóry, obejmując tkankę okołomieszkową. W przypadku ostrych infekcji bakteryjnych na skórze mogą powstawać osiągające duże rozmiary czyraki, które wymagają odpowiedniego leczenia. Przy dużych czyrakach niezbędne może okazać się leczenie chirurgiczne. Często są one zlokalizowane nie tylko na skórze twarzy, ale także karku, klatce piersiowej oraz w okolicy ramion i na plecach.

Jak uniknąć zapalenia mieszków włosowych?

W profilaktyce zapalenia mieszków włosowych istotną rolę odgrywa właściwa pielęgnacja skóry, która powinna uwzględniać jej systematyczne oczyszczanie z nadmiaru sebum oraz bakterii i złuszczających się komórek naskórka. Nie należy stosować kosmetyków o działaniu dezynfekującym na bazie alkoholu, bo nadmiernie wysuszają one skórę, prowadząc do nasilenia się produkcji łoju oraz powstawania stanów zapalnych. Kosmetyki do mycia i pielęgnacji skóry powinny mieć naturalny, przyjazny skórze skład. Istotne jest działanie nawilżające, które pozwala zapobiegać przesuszeniu skóry oraz nadmiernemu wydzielaniu sebum.

Stosowane do golenia maszynki i golarki powinny być utrzymywane w higienicznej czystości oraz dezynfekowane przed i po użyciu. To samo tyczy się akcesoriów do depilacji np. depilatorów mechanicznych i damskich golarek, które mogą spowodować zapalenie mieszków włosowych u kobiet. Ryzyko zakażenia zmniejsza również noszenie przewiewnej, nieuciskającej odzieży z naturalnych włókien oraz dbanie o higienę rąk. Infekcji bakteryjnej w obrębie mieszków włosowych możemy także zapobiegać, redukując nadmierną potliwość oraz wybierając skuteczne metody walki z łupieżem i nadmiernym przetłuszczaniem się włosów, bo te dolegliwości zwiększają ryzyko rozwoju zapalenia mieszków włosowych na skórze głowy.

Jak leczyć zapalenie mieszków włosowych?

Dostępne są różne metody leczenia zapalenia mieszków włosowych. Najczęściej stosowaną metodą leczenia jest miejscowa lub doustna antybiotykoterapia, ukierunkowana na walkę z powodującymi zapalenie mieszków włosowych bakteriami. Wsparciem leczenia farmakologicznego jest stosowanie naturalnych metod leczenia, które przyśpieszają gojenie się skóry, działając antybakteryjnie i przeciwłojotokowo. Zapalenie mieszków włosowych pomaga wyleczyć m.in. przecieranie skóry naparem z szałwii lekarskiej, który skutecznie redukuje stan zapalny o podłożu bakteryjnym.

