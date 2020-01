Ile czasu zajmie opracowanie szczepionki przeciwko koronawirusowi?

Dwa koncerny twierdzą, że będą mieć szczepionkę gotową do testowania na zwierzętach za miesiąc, jeden z nich szacuje, że mógłby mieć szczepionkę gotową do pierwszego etapu badań klinicznych u ludzi w ciągu trzech miesięcy. Trzecia grupa z University of Queensland w Australii zamierza przygotować szczepionkę do testów na ludziach w ciągu 16 tygodni. Jeden z producentów rozpoczął pracę nad szczepionką dwa tygodnie temu. Dyrektor naukowy firmy szacuje, że szczepionka może być gotowa do sprzedaży w ciągu roku.

Badania kliniczne są ograniczeniem

Dr Stanley Perlman, profesor z University of Iowa powiedział, że te szybkie terminy mogą być „wykonalne” dla opracowania szczepionki. Ale mogą być zbyt szybkie, aby dokładnie ocenić bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek.

Szczepionki muszą przejść testy na zwierzętach oraz małe i duże badania kliniczne na ludziach. Te etapy są potrzebne, aby upewnić się, że szczepionki działają i są bezpieczne.

Dr Peter Hotez, profesor z National School of Tropical Medicine w Baylor College of Medicine w Houston powiedział, że można przyspieszyć jedynie badania na zwierzętach i badania kliniczne.

Jednak nawet jeśli szczepionka przetrwa wszystkie etapy testów, mało prawdopodobne jest, aby producenci leków wyprodukowali wystarczającą ilość szczepionki. Moderna, która ma obecnie największe zdolności produkcyjne uważa, że ​​mogłaby wyprodukować 100 milionów dawek rocznie. Oznacza to, że organy rządowe będą musiały ustalić, kto otrzyma szczepionkę. Jest to oparte na czynnikach, takich jak kto miałby najcięższe objawy i kto najprawdopodobniej rozprzestrzeni wirusa.

To będzie regularne zjawisko

Biorąc pod uwagę, że mieliśmy już trzy wybuchy koronawirusa od 2003 roku, „jasne jest, że te beta-koronawirusy staną się dość regularnym zjawiskiem” – powiedział Hotez. Niektórzy eksperci twierdzą, że nadszedł czas na opracowanie uniwersalnej szczepionki antykoronawirusowej, która działałaby przeciwko wszystkim wirusom w tej rodzinie, nawet tym, o których jeszcze nie wiemy.

W przypadku grypy naukowcy nieustannie monitorują, które szczepy wirusa grypy są aktywne na całym świecie. Następnie przewidują, które będą aktywne w nadchodzącym sezonie grypowym i wykorzystują to do opracowania rocznej szczepionki przeciw grypie. Koronawirusy są nieco inne, ale Hotez uważa, że ​​naukowcy mogą opracować wielu kandydatów na szczepionki do stosowania w przypadku wybuchu epidemii.

