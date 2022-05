Pięć produktów, które pomogą obniżyć ciśnienie. Wśród nich są popularne warzywa

Dobre krążenie krwi jest niezwykle ważne dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Krew przenosi tlen i składniki odżywcze do tkanek organizmu, zabiera dwutlenek węgla i produkty przemiany materii z tkanek. Mówiąc najprościej: krew jest potrzebna do podtrzymania życia i zachowania zdrowia wszystkich tkanek organizmu. Nie zawsze jednak układ krwionośny działa prawidłowo, a krew krąży nie tak, jak powinna. Może to być spowodowane paleniem oraz chorobami takimi jak nadciśnienie czy cukrzyca. Jak sprawić, aby krew dobrze krążyła, a ciśnienie było prawidłowe?

Pięć produktów, które wyregulują ciśnienie krwi

To zdrowe produkty, które powinny znaleźć się w codziennej diecie. Zawierają składniki, które dodają energii, sprawiają, że krew krąży wartko, a ciśnienie jest odpowiednio wyregulowane.

Buraki



Słyną ze swojego krwiotwórczego działania, ale warto wiedzieć, że są także źródłem naturalnych azotanów. Jak podkreśla amerykański dietetyk Sydney Greene, nie bez powodu buraki są dodawane do soków i shotów energetycznych. Naturalne azotany pomagają poprawić krążenie krwi, gdy są przekształcane w tlenek azotu w organizmie, co pomaga rozszerzać naczynia krwionośne.



Banany



Są bogate w potas, który jest kluczowy dla zachowania zdrowia serca i układu krążenia. Oprócz bananów z tego samego powodu warto sięgać po awokado i jagody. Dzięki potasowi siła skurczu mięśnia sercowego jest większa, a ciśnienie krwi się obniża.



Orzechy włoskie



Bogate w kwasy tłuszczowe omega-3 orzechy włoskie pomagają obniżyć ciśnienie krwi, co może pomóc w przepływie krwi. Orzechy włoskie są również dobrym źródłem witaminy E, która działa jako przeciwutleniacz i może pomóc w funkcjonowaniu śródbłonka – uwalniając substancje, które kontrolują relaksację i skurcz naczyń.



Mleko



Koniecznie takie o niskiej zawartości tłuszczu. Wapń zawarty w niskotłuszczowym nabiale pomoże obniżyć zbyt wysokie ciśnienie krwi. To może być mleko, ale też naturalne jogurty i chude sery.



Warzywa z ziołami



Amy Goodson, autorka książki o żywieniu dla sportowców, zwraca uwagę na konieczność jedzenia dużej ilości warzyw, które mają zbawienny wpływ na układ krwionośny i serce. Przypomina jednak, aby nie wpaść w pułapkę. Nadmierne solenie potraw prowadzi do nadciśnienia, dlatego specjalistka radzi, aby zrezygnować z soli, a smaku warzywom dodawać za pomocą ziół i korzennych przypraw.

Co jeszcze można zrobić dla zdrowia układu krwionośnego?

Zdrowa dieta pozbawiona ciężkich i tłustych potraw, nadmiaru cukru i wysokoprzetworzonych produktów, to podstawa dbania o swoje zdrowie. Dieta lekka, pełna warzyw, sprzyja sercu i układowi krwionośnemu. Taką dietą jest na przykład uznawana za najzdrowszą na świecie dieta śródziemnomorska.

Ale właściwa dieta to nie wszystko. Równie istotna jest regularna aktywność fizyczna, umiejętność radzenia sobie ze stresem, dbanie o odpowiednie nawodnienie organizmu. Kluczowe jest unikanie szkodliwych nawyków, takich jak palenie papierosów i nadużywanie alkoholu. Jak podkreślają dietetycy i lekarze, zdrowe serce i prawidłowe ciśnienie krwi, to klucz do zdrowia całego organizmu. Tak naprawdę wystarczą proste nawyki, aby o nie zadbać.

Czytaj też:

Te 2 napary ziołowe mogą obniżyć poziom cholesterolu