To najlepsza witamina na zdrowe stawy. Są naukowe badania

W badaniu opublikowanym w European Journal of Clinical Nutrition, naukowcy z Chin przyjrzeli się informacjom z wielu źródeł na temat tego, jak suplementacja witaminami wpływa na wyniki związane z reumatoidalnym zapaleniem stawów. W metaanalizie (analiza statystyczna wielu badań) z dziewięciu źródeł, obejmujących prawie 40 000 uczestników, odkryli, że suplementy witaminy E mają pozytywny wpływ na osoby z chorymi stawami.

Jak działa witamina E na stawy?

„Zdolność witaminy E do przywracania bariery jelitowej i poprawy przewodu pokarmowego może być powiązana z zapobieganiem i leczeniem reumatoidalnego zapalenia stawów. Suplementy witaminy E stosowane regularnie mogą pomóc osobom z RZS zmniejszyć dyskomfort w obrębie stawów, obrzęk i sztywność, a także poprawić ogólną jakość życia” – piszą autorzy badania.

Czy to oznacza, że wystarczy po prostu dodać suplementy z witaminą E do swojej diety? Niezupełnie, a na pewno nie należy tego robić bez konsultacji ze swoim lekarzem. Warto wiedzieć, że niektóre suplementy z witaminą E mogą wchodzić w reakcję z lekami czy innymi suplementami. To reumatolog powinien wskazać bezpieczny sposób ewentualnego rozpoczęcia suplementacji witaminy E i przede wszystkim ocenić, czy w przypadku konkretnego pacjenta, rzeczywiście jest to dobre rozwiązanie.

W jakich produktach znajduje się witamina E?

Witamina E jest jedną z czterech witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (obok A, D i K). Jest silnym antyoksydantem, wspomaga krzepliwość krwi, prawidłową pracę mięśni i funkcjonowanie wzroku. Jest nazywana witaminą młodości, ale też witaminą płodności.

Naturalnie witamina występuje m.in. w rybach, olejach (np. słonecznikowym i oliwie z oliwek), kiełkach zbóż, warzywach takich jak szpinak, papryka czy marchew.

