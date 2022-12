Korzystasz z telefonu w toalecie? Możesz nabawić się różnych chorób

Smartfony towarzyszą dziś nam wszędzie, nawet w toalecie. Zabieramy je ze sobą, gdy idziemy wziąć długą kąpiel, ale sięgamy po nie również wtedy, gdy załatwiamy potrzeby fizjologiczne. Wiele osób traktuje to jako czas, w którym ma chwilę na to, by przeczytać wiadomości, przescrollować social media albo... zrobić zakupy. Okazuje się jednak, że takie zachowanie może niekorzystnie wpływać na nasze zdrowie.

Jak często sięgamy po smartfony w łazience?

Ankieta przeprowadzona przez firmę PR Newswire wskazała, że 73 procent respondentów korzysta ze smartfonów w toalecie. Najczęściej robią to młodzi ludzie w przedziale wiekowym 18-29 lat. Tymczasem jest to nie tylko niehigieniczne, ale może doprowadzić do wielu poważnych problemów ze zdrowiem.

Smartfon chorobę przyniesie

Korzystanie ze smartfonów w toalecie niesie ryzyko przeniesienia chorobotwórczych bakterii i drobnoustrojów na etui telefonu. Zazwyczaj są one wykonane z gumy, a na takiej powierzchni mogą osadzać się i rozprzestrzeniać bakterie E.coli. Po skorzystaniu z toalety myjemy ręce, ale czy odkażamy etui telefonu? Niewiele osób to robi, tymczasem później, korzystając z takiego telefonu, rozprzestrzeniamy bakterie na twarzy lub przenosimy je dalej, np. pokazując telefon bliskim osobom czy dzieciom.

Korzystanie z telefonu a problemy z jelitami

Skupianie się na czytaniu wiadomości w telefonie może zakłócać naturalne procesy wypróżniania i wpływać na perystaltykę jelit. U osób, które mają skłonność do zaparć, problem może nasilić się w naturalny sposób. Może także pogłębić się problem hemoroidów, dlatego warto o tym pamiętać, jeśli męczą nas takie dolegliwości.

Co zatem robić? Najlepiej byłoby ograniczyć lub całkiem zrezygnować z zabierania ze sobą telefonu do toalety. Jeśli jednak nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, pamiętajmy, by chociaż po każdej wizycie w łazience dezynfekować telefon. Powinno to nam wejść w nawyk, tak jak mycie rąk po skorzystaniu z toalety.

Czytaj też:

3 soki, które pomogą łagodzić zaparcia. Możesz podawać je dzieciomCzytaj też:

Zalety kiszonej kapusty. Wzmacnia odporność i wspiera mikroflorę jelitową