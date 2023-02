Są nowe normy ciśnienia krwi. Pozwolą wcześniej wykryć chorobę

Nowe wytyczne dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego w przychodniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej opublikowało Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej. Nowe normy ciśnienia tętniczego dostosowane są do wieku pacjenta z nadciśnieniem. Już nie jest to 140/90 mm Hg, jak było do tej pory.

Jakie są nowe normy ciśnienia tętniczego?

Do tej pory u chorych starano się obniżyć ciśnienie tętnicze poniżej 140/90 mm Hg. Według ekspertów, ta norma jest jednak niewystarczająca do osiągnięcia maksymalnego zmniejszenia ryzyka zawału serca lub udaru mózgu, dlatego zmodyfikowano wytyczne.

Nowe normy dla osób leczących się na nadciśnienie

120-129/70-79 mm Hg dla osób do 65. roku życia

130-139/70-79 mm Hg dla osób po 65. roku życia

130-149/70-79 mm Hg dla osób powyżej 80. roku życia

Jak prawidłowo mierzyć ciśnienie?

Domowy pomiar ciśnienia

Do wykonania pomiarów ciśnienia w domu zaleca się używanie aparatu automatycznego z walidacją i odpowiednio dobranym mankietem. Pomiary należy wykonywać przez tydzień: 2 razy rano i 2 razy wieczorem. Wyniki należy zapisać. Oprócz tego ciśnienie należy zmierzyć kilka razy w miesiącu o różnych porach. Zawsze należy wykonać dwa pomiary na tym samym ramieniu i zapisać wynik.

Pomiar ciśnienia w gabinecie

W czasie pomiaru w gabinecie w przychodni zdrowia należy wykonać co najmniej 2, optymalnie 3 pomiary na tym samym ramieniu w odstępie minuty. Wynik trzeba podać jako wartość średnią z 2 ostatnich pomiarów.

Jakie ciśnienie krwi jest prawidłowe?

Za wartość graniczną dla rozpoznania nadciśnienia tętniczego uznano ciśnienie równe lub wyższe niż 135/85 mm Hg.

Wartości dla kontroli ciśnienia tętniczego:

>135/85 mm Hg – bardziej intensywna kontrola tego parametru,

<130/80 mm Hg – mniej intensywna kontrola.

Dlaczego ważne jest wczesne wykrycie nadciśnienia tętniczego?

Kardiolodzy wskazują, że przesiewowe pomiary ciśnienia tętniczego powinno się wykonać minimum raz w roku u wszystkich osób dorosłych. Nieleczone nadciśnienie przyczynia się do niekorzystnych zmian w sercu, mózgu, a także naczyniach krwionośnych i nerkach. Choroba nie daje objawów przez długi czas. Prowadzi do zawałów serca, udarów mózgu i choroby wieńcowej.

„Nieleczone nadciśnienie można przypłacić śmiercią. Dlatego decydujące znaczenie ma wczesne wykrycie nadciśnienia tętniczego i szybkie rozpoczęcie leczenia” – wskazuje prof. Aleksander Prejbisz, prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Czytaj też:

Leczysz się na nadciśnienie? Tego leku już wkrótce nie kupiszCzytaj też:

Jedna szklanka dziennie obniża ciśnienie i cholesterol. Pij na zdrowie