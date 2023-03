Zioła na odchudzanie – na pozbycie się tkanki tłuszczowej, szybszy metabolizm i mniejsze łaknienie

Zioła na odchudzanie cieszą się ogromną popularnością. Stosuje się je w postaci naparów, gotowych płynów czy suplementów diety. Są nie tylko łatwo dostępne, ale także pomagają szybciej zauważyć efekty stosowania diety i zwiększenia aktywności fizycznej. Warto jednak pamiętać, że stosowanie ziół może powodować skutki uboczne (m.in. odwodnienia organizmu, ograniczone przyswajanie składników odżywczych czy brak energii). Co więcej, sięgając po np. ziołowe mieszanki na odchudzanie, należy sprawdzić ich skład i skonsultować się z lekarzem. Jest to szczególnie ważne, gdy nadwadze lub otyłości towarzyszą inne schorzenia np. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca lub zaburzenia hormonalne.

Jak działają zioła wspomagające odchudzanie?

Fitoterapia może stanowić wsparcie leczenia różnych schorzeń. Ziołolecznictwo znowu powraca do łask, stając się coraz bardziej popularnym sposobem na poprawę stanu zdrowia. Jako wsparcie w procesie odchudzania można stosować nie tylko zioła wspomagające spalanie tłuszczu, ale także słynące z prozdrowotnego działania na organizm przyprawy.

Sekret wyjątkowego działania ziół na odchudzanie tkwi w ich właściwościach. Tradycyjnie stosowane zioła na odchudzanie wspomagają redukcję tkanki tłuszczowej, poprawiają trawienie i przemianę materii. Niektóre rośliny wspierające odchudzanie dodatkowo zwiększają wydzielanie soku żołądkowego i żółci, redukują zaburzenia trawienne i dolegliwości gastryczne, a także zmniejszają uczucie głodu.

Aby kuracja odchudzająca z zastosowaniem ziół była efektywna, trzeba pamiętać o stosowaniu diety, w której powinny znaleźć się produkty dostarczające odpowiednią ilość błonnika pokarmowego, a także produkty wpływające na perystaltykę jelit np. siemię lniane, dzięki któremu możemy oczyścić jelita z zalegających w nich złogów kałowych. Produkty te przyspieszą przemianę materii, a także zapewnią uczucie sytości na dłużej.

Dobór ziół na odchudzanie powinien odbywać się z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i chorób towarzyszących nadwadze i otyłości. Niektóre zioła nie tylko wspierają proces redukcji masy ciała, ale także korzystnie wpływają na układ odpornościowy, regulują ciśnienie krwi, stanowią cenne wsparcie w leczeniu cukrzycy oraz redukują wysoki poziom cholesterolu.

Polecane zioła wspomagające odchudzanie

Zioła wspomagające odchudzanie możemy podzielić pod względem głównego mechanizmu ich działania. Produkty ziołowe, które wspomogą odchudzanie to m.in.:



zioła i przyprawy, które przyspieszają spalanie tkanki tłuszczowej

– np. czerwona herbata, zielona herbata, Yerba Mate, pokrzywa, mięta pieprzowa, szałwia lekarska, korzeń mniszka lekarskiego, kłącze perzu, kora kruszyny, a także imbir, kurkuma, cynamon i chili, zioła, które przyspieszają metabolizm i korzystnie wpływają na układ trawienny

– np. mięta pieprzowa, koszyczek rumianku, kwiat lipy, mniszek pospolity, melisa lekarska, szałwia lekarska, fiołek trójbarwny, dziurawiec zwyczajny, kłącze perzu, ziele krwawnika, zioła, które zmniejszają wchłanianie tłuszczów i wchłanianie węglowodanów

– np. mniszek lekarski, morwa biała, cynamon, kozieradka, ogórecznik lekarski, zioła o działaniu moczopędnym

– np. owoc jałowca, skrzyp polny, korzeń lukrecji, liść poziomki, liść pokrzywy, ziele fiołka trójbarwnego, rdest ptasi, zioła na zmniejszenie apetytu (wydłużające uczucie sytości)

– np. korzeń rzewienia, babka płesznik, liść senesu.

Inne zioła odchudzające to zioła na układ trawienny np. mięta pieprzowa, tymianek, majeranek, rumianek, koper włoski oraz zioła regulujące rytm wypróżnień np. siemię lniane, korzeń rzewienia, liść senesu, kora i owoc kruszyny, owoc kopru włoskiego, kłącze perzu.

Jak stosować zioła na odchudzanie?

Zioła na odchudzanie mają różne właściwości, co sprawia, że możemy bez problemu dobrać je pod względem indywidualnych potrzeb. Warto jednak pamiętać, że zioła mogą powodować skutki uboczne. Nieumiejętnie łączone z lekami mogą nasilać lub osłabiać działanie farmaceutyków. Co więcej, zagrożeniem podczas stosowania ziół jest odwodnienie organizmu, dlatego podczas stosowania ziołowych kuracji trzeba zwiększyć ilość spożywanych płynów.

Zioła i przyprawy, które polecane są podczas odchudzania to skuteczny sposób na przyśpieszenie efektów stosowania diety, której kaloryczność zostanie dostosowana do potrzeb naszego organizmu. Trzeba jednak wiedzieć, że stosowanie niektórych diet odchudzających w połączeniu z ziołami może doprowadzić do wystąpienia powikłań zdrowotnych. Zagrożeniem dla organizmu są m.in. głodówki i monodiety.

Osoby cierpiące na choroby przewlekłe, a także dzieci, młodzież i seniorzy muszą stosować kuracje odchudzające pod kontrolą lekarza i dietetyka. Spadek masy ciała, choć jest nadrzędnym celem odchudzania, nie może prowadzić do niedoborów żywieniowych, a także innych problemów zdrowotnych.

Zanim zaczniemy odchudzać się na własną rękę, powinniśmy wykonać badania, które pozwalają wykryć przyczynę nadwagi i otyłości. Oprócz nieodpowiednio skomponowanej diety, która bogata jest w produkty wysoko przetworzone, oraz braku aktywności fizycznej do nadwagi i otyłości prowadzą również schorzenia. Do najczęściej diagnozowanych przyczyn nadmiernego gromadzenia tkanki tłuszczowej zaliczamy m.in. zaburzenia metaboliczne, zaburzenia hormonalne, fizjologiczne zmiany w układzie hormonalnym, które związane są z przekwitaniem, przewlekły stres i zaburzenia emocjonalne.

Samodzielne odchudzanie nie zawsze okazuje się efektywne, zmniejsza uczucie głodu i masę ciała, a czasem może powodować poważne problemy. Dlatego przed przejściem na dietę, warto odwiedzić lekarza pierwszego kontaktu i wykonać badania profilaktyczne. Warto także skonsultować się z dietetykiem choćby na NFZ, który nie tylko opracuje dopasowany do naszych potrzeb jadłospis, ale także doradzi, jakie zioła i w jakiej postaci stosować w procesie odchudzania, żeby sobie nie zaszkodzić.

